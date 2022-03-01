【第五波疫情】遠東國際商業銀行提醒顧客留意偽冒網站及電郵　金管局呼籲市民提高警覺

遠東國際商業銀行今（1日）提醒市民留意有關其銀行的偽冒網站及電郵。指近期有人以該行名義，設立偽冒網站及電郵，以騙取及欺詐顧客資料，該偽冒網站的網址為http://fareastbk.com/，而偽冒電郵則為info@fareastbk.com。



金管局呼籲市民提高警覺，提醒銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領用戶到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊，要求客戶提供任何敏感的個人資料，包括登入密碼和一次性密碼等。



任何人士若曾向該網站或電郵提供其個人資料，或曾透過該網站或電郵進行任何交易，可致電2167 8183與銀行聯絡，並聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話：2860 5012）。

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責任編輯：黃小冰