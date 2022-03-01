【公務員檢測】消息：已打兩針公務員染疫第6日起連續兩天快測陰性可復工　未打針者第14日快測陰性方可復工

消息指，政府上月25日起更新公務員檢測安排，已打兩針疫苗的染疫公務員，以做快速測試翌日作為首天計算，只要在染疫的第六日起連續兩天快速測試陽性或染疫第14日測試陰性便可復工，惟若有其他家庭成員確診，則要待全家都符合上述要求方可復工，另現時需要3日1檢及未接種疫苗的員工，亦改為7日1檢。

消息指，政府取消要求公務員進行核酸檢測，改為用快速測試代替，正在等待核酸檢測結果的公務員也可改用快速測試，結果陰性便可復工，若快速測試陽性，亦不用再做核酸檢測確認，但要連同測試日期，將快速測試結果拍下向主管匯報，而若核酸檢測陽性則要在向主管匯報提供短信或檢測證書證明。

以做快速測試翌日作為首天計算，已接種兩針疫苗的公務員，要在染疫的第6日起每日早上進行快速測試，連續兩天結果為陰性便可復工，即最快第7日便可以復工。另外，打齊兩針的公務員，即使第13天的測試結果仍是陽性，只要第14天是陰性亦可復工。至於未接種疫苗或只打一針，則要第14天測試陰性才可復工。

假如公務員第14日的快速測試結果仍是陽性，相關部門會安排員工在第15或16日進行深喉唾液化驗，相關樣本瓶會在第14或第15日給予員工，員工要安排家人或朋友代為交瓶，而等候結果期間，員工依舊要每日快速測試，只要快測或深喉唾液化驗其中一個結果陰性便可以復工。

至於若公務員及家人均確診，則要待全家人快速測試結果在染疫第6天起連續兩天陰性或第14天陰性才可以復工。由公務員快速測試陽性當日至符合復工準則當天，均會以病假處理，不過若公務員測試結果已為陰性，只有家人是陽性，公務員便要在家工作。

而若公務員是密切接觸者，隔離期間也在家工作，並需進行快速測試及向上司匯報結果，若期間確診則會跟從上述安排。

至於若公務員在辦公室範圍檢測陽性，或屬陽性個案的密切接觸者，部門首長可按員工實際工作安排、最後在辦公室出現的日子、起檢測陽性的日子和辦公室環境等，決定哪些員工需要進行測試。

消息又指，目前需要3日1檢及未接種疫苗的公務員，亦改為7日1檢。政府也會要求相關部門為員工提供快速測試包，或讓員工自行購買後保留單據報銷。

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記者：黃小冰