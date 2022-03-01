【抗疫物資】內地至今供港逾1,800萬個快速測試包　工作小組已收逾35萬盒中成藥

▲ 當局指，逾1,000萬個快速檢測套裝已派發予各區市民、指定高風險及特定群組。（資料圖片）

商務及經濟發展局今日（1日）表示，由局長邱騰華負責統籌的工作小組與內地專班緊密對接，至今已接收超過1,800萬個快速抗原測試包，部分預留作「全民強制檢測」之用，逾1,000萬個已派發予各區市民、指定高風險及特定群組。



工作小組至今亦接收超過35萬盒由國家捐贈的抗疫中成藥，其中7萬盒及5萬盒已分別給「全港社區抗疫連線」及其他社團於社區派發；23萬盒正透過相關部門，分發給在醫管局轄下18間中醫診所接受治療的人士、隔離設施確診患者等。

另外，當局亦接收32萬部夾指式脈搏血氧儀，已全數分發予衞生署及醫管局供病人使用；3,180個N95及KN95口罩，當中約100萬個口罩已分發予衞生署及紀律部隊前線人員使用，其餘將預留作「全民強制檢測」時供市民使用。



局方指，工作小組會繼續統籌各抗疫部門和單位的醫療物資需求，確保物資能盡快供港作防疫抗疫之用，以全力應對疫情。

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責任編輯：黃悅晴