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【郵政服務】25間指定郵局只於周三及周六開放　流動郵政局暫停服務

社會 20:27 2022/03/01

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25間指定郵局只於周三及周六開放。（資料圖片）

香港郵政今日（1日）宣布，由星期四（3日）起，全線郵政局將於星期一至六上午9時30分開始營業，關門時間維持不變，即星期一至五下午4時及星期六下午1時，但銅鑼灣郵政局及山頂郵政局營業時間則維持不變。流動郵政局（一號及二號）將暫停服務。香港郵政會在星期一至星期六維持郵件派遞服務，並提供隔天的郵箱收信服務。

另外，25間指定郵政局只會於星期三和星期六提供服務。名單如下：

為集中資源以確保可向市民提供基本郵政服務，香港郵政3月7日至4月6日期間停止接受新的香港郵政通函郵寄服務申請，惟會繼續提供相關服務予政府各決策局和部門。

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記者：黃穎津

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