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【東鐵載貨】內地供港物資列車明日啟用　九個貨卡將載運抗疫物資

社會 20:47 2022/03/01

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政府正研究以鐵路運送貨物來港。（政府新聞處圖片）

政府今日（3月1日）宣布，內地供港物資鐵路貨運的首班列車將於明日（2日）抵港，內地供港物資運作將進一步加強。首班列車共有9個貨卡，將載運防疫抗疫物資。

發言人指，過去數天，運輸及房屋局聯同港鐵公司、業界及相關政府部門包括機電工程署、香港海關、入境事務處、衞生署、香港警務處、食物環境衞生署、運輸署、路政署、土木工程拓展署、渠務署等，全速就使用港鐵羅湖編組站作為鐵路貨場的操作進行研究及測試，並與內地當局於今日下午安排一列空載列車到港測試，過程順暢。今日的試運亦包括2個稍後第二階段啓用的臨時接駁場。2個接駁場毗鄰落馬洲口岸，用地由私人發展商借給特區政府。

除了鐵路貨運，特區政府亦正與廣東省政府和深圳市人民政府加快推進在香港設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁點的安排。特區政府計劃在首階段使用香港國際機場貨運設施、葵涌貨櫃碼頭，以及屯門內河碼頭作為臨時貨物接駁場，並已於今日由內地派出貨車測試路線，過程順暢。有關臨時接駁場預計本周內可陸續投入運作。發言人指，特區政府會繼續與內地當局推動和落實各項有利保障供港物資穩定的措施，積極優化跨境運送物資的運作。

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記者：黃穎津

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