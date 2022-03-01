【DSE2022】憂快測假陽性遭禁考試令3年努力白費　學友社：今屆DSE考生壓力最大

▲ 考評局首度要求文憑試考生快測結果呈陰性方可赴考，令考生壓力大增。（資料圖片）

考評局昨（2月28日）公布中學文憑試（DSE）暫擬如期4月22日開考，首度要求考生每日赴考前進行快速測試，倘呈陽性便禁止應考，而局方今年不設檢疫中心試場，中招考生只可申請科目評審成績，最高可獲第5級，成績大打折扣，不少考生紛紛在網上討論區訴苦或向輔導機構求助，形容做法猶如責怪受害者，或有機會出現「假陽性」，令過去3年努力白費，每日到試場亦會擔心受感染。有學生輔導顧問形容今屆有較多不確定性，考生壓力料屬歷屆最高。

應屆考生：3年日讀夜讀為考DSE 建議安排中招考生分流考試

第5波疫情持續，考評局昨公布考期壓縮至3周，以及兩個後備考期方案（詳情即看：【下一頁】），並推出多項新的試場防疫要求，考生每日到考場前須填妥「健康申報表」，申報快測結果呈陰性方可應考（詳情即看：【下一頁】）。此消息一出，連日來引起不少迴響，在網上討論區有網民自稱是應屆考生，發文批評考評局，指其不准中招考生考試尤如責怪受害者（blame the victim），

我地（哋）高中讀左（咗）三年，辛辛苦苦日讀夜讀為左考dse，然後你同我講我入場果（嗰）一刻快測positive就明年請早，如果最終係假陽性個案又唔係有得賠，同撞彩有乜分別？

該網民又稱其父親已確診並在家隔離，來到第3日他本人亦開始發燒，獲其他網民留言「早啲中仲好」，但亦有人指「大把人中完再中」；發文的網民亦提出，當局應參考抗疫的士做法，安排中招考生分流到另一考場，並由「dirty team」負責監考。

每日考試憂中招 「無得同同學一齊奮鬥」

另一應屆考生陳同學接受TOPick訪問時亦表示擔心快測結果不準確，「快測可能係假陽性，就咁定奪係中咗嘅話，係咪無一啲專業人士幫我地檢測咁準呢。」她續說：

對於一個考生嚟講，就係咁樣一個快測過唔到就考唔到，個打擊會好大，雖然佢會計返學校分數，但係3年努力就咁無咗。

雖然考評局表示會拉闊考生座位距離，但陳同學仍擔心會有感染風險，「我都唔想考完頭幾科，感染咗令之後幾科考唔到。」考評局亦指明考生虛報健康紀錄會有處分，例如成績降級，甚至取消考試資格及需承擔法律責任；陳同學說，為其他考生安全著想，若陽性便不會赴考，惟她無奈道：「不過我無得同我嘅同學一齊去奮鬥，係一件幾唔開心嘅事。」

她又指，當局公布多個後備考期，反而令她無所適從，寧願當局只預備1個後備考期，盡早落實是否舉行考試，她說：

咁多個方案有唔同公布時間，如果最尾要推遲，我地溫書時間同驚嘅時間咪無限延長？

吳寶城形容今屆考生壓力最大 確診數字回落才能釋疑

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，自當局公布安排後，陸續有網民及其機構接觸的師生表達擔憂，他指目前每日幾萬宗確診，很難避免快測陽性，即使考生自我隔離、少出街的中招機會亦不小，而且當局去年在竹篙灣檢疫中心設立試場，今年未能提供安排，在壓縮考試時間表下，很大機會喪失多科應試機會，「考生咁擔心（快測）準確度，因為個影響好大，準備咗咁多時間白費咗，今日無事聽日都可以check到有事。」

由於感染人數高企，吳寶城形容今屆考生壓力是歷屆最高，比過往兩屆疫下進行的考試，存在更多不確定性，相信要等到確診數字回落，考生才可以釋除憂慮。

考評局擬要求考生為快測拍照留紀錄

考評局今（1日）為全港中學舉行網上簡介會，講解今屆最新應變安排，據悉會上未有詳細提及如何核實考生的陰性快測紀錄是否真確，僅要求試場人員檢測其健康申報表。考評局公開考試總監麥勁生今在電台節目表示，過去兩年學生都是自行申報體溫，運作期間沒有太大問題，目前正考慮要求考生進行快測後拍照留低紀錄；若文憑試最終要取消，將按考生校內成績及學校過往表現等評估成績，考評專家正研究可否更精細分級（詳情即看：【下一頁】）。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：馮琪雅