【新冠疫苗】本港600萬人已打首針疫苗佔89.3%　聶德權：很快迎來9成接種率

▲ 疫苗接種中心大排長龍。(梁偉榮攝)

公務員事務局局長聶德權表示，今日（1日）本港第一針接種人口達600萬人，佔12歲或以上接種人士89.3%，相信很快迎來9成接種率。

聶德權在社交平台指，社會對疫苗接種需求明顯增加，過去一星期平均每日有82,967總接種劑次，其中平均每日有33,538人打第一針。政府會繼續傾盡全力，增加疫苗接種地點及接種能力回應市民需求。

截至今日晚上8時，單日再多77,852人接種新冠疫苗，當中有2.7萬人屬首劑接種；至於3至11歲兒童，亦已有約18萬人接種首劑疫苗。

另外，本港疫苗接種總劑次達逾1,319萬劑，累計約601萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口89.3%；另累計520.7萬人已打次針，佔77.3%；另有178萬人已接種第三劑疫苗。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒