【全民檢測】政府指全民強檢期間會確保生活所需　保障香港作為國際金融中心地位

▲ 政府指全民強檢期間會確保生活所需。（陳靜儀攝）

新冠疫情嚴峻，有消息指政府將於「全民檢測」期間實施「小禁足」安排，大批市民紛紛搶購生活所需。政府發言人今日（1日）重申，政府在細化有關方案時定必考慮香港的實際情況和社會各界意見，務求是次計劃能做到徹底、快速、有序、有效切斷社區內仍存在的病毒傳播鏈，過程中亦會兼顧社會中重要且必須的活動得以維持運作，和市民的生活所需。

發言人表示，第五波疫情來勢洶洶，目前確診個案和死亡人數不斷上升，市民的焦慮和憂心完全可以理解，但正正在此時刻，市民必須提高警覺，留意政府發放的資訊，不要被別有用心的人所散播的謠傳誤導，從而產生不必要恐慌，作出非理性行為。

他續指，「全民強制檢測」是行政長官於2月22日公布的抗疫行動計劃的重要一環，將有助香港更徹底地揪出在社區的感染個案；由於規模龐大，執行上不容有失，政府須仔細謀劃，確保有足夠的配套，調配充足的人手。目前計劃仍在細化階段，一俟敲定便會向外公布，並廣泛宣傳，讓市民充分掌握安排，不致引起誤會或混亂。

發言人強調，政府必定會慎重全面考慮計劃對本地重要的經濟環節和市民生活帶來的影響。其中，金融業是最國際化的產業。香港作為國際金融中心，須時刻與其他市場保持聯繫。政府發言人指，留意到即使其他金融市場所處的地方曾實施「封城」或「禁足」等措施，其金融業務皆不受影響。特區政府在推行「全民強制檢測」計劃時定必兼顧金融業的特質和保障香港作為國際金融中心的地位。同樣，各地推行「全民強制檢測」的經驗說明須照顧市民食物和必需品、出外求醫等基本生活的需要，重申市民無須恐慌，搶購和囤積有關物資。

發言人稱，鑑於近日市面上的情況，特區政府已主動聯絡各大超級市場，促請它們確保貨品供應充足；特區政府會繼續密切留意市場情況，與主要供應商保持聯繫，確保供應穩定。事實上，特區政府近日已與廣東省政府和深圳市人民政府緊密溝通和合作，共同拓展不同途徑以確保內地供港鮮活食物、蔬菜和其他物資供應穩定，包括水路和鐵路貨運安排，同時積極優化跨境運送物資的運作。

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記者：黃穎津