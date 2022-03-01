【中藥抗疫】政府2日向市民派2.3萬盒中成藥　提醒用藥前應徵詢中醫師

▲ 政府向居民派發中成藥。（政府新聞處圖片）

政府由昨日起，一連2日向被「圍封強檢」的居民，派發2.3萬盒由內地捐贈的抗疫中成藥，惟提醒因應不同人的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，市民在服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。

中醫師籲勿自行服用「連花清瘟膠囊」，年長、身體虛寒者不宜服用，詳見【下一頁】

內地向香港捐贈3款中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」和「藿香正氣」。政府在昨日和今日向被「圍封強檢」的居民派發共約2.3萬盒抗疫中成藥。獲發的住宅大廈包括：

九龍城德朗邨德瑞樓

元朗天恒邨恒智樓

元朗天恒邨恒富樓

元朗天恒邨恒健樓

沙田博康邨博文樓

沙田禾輋邨順和樓

青衣青俊苑俊軒閣

青衣青俊苑俊豪閣

東涌逸東（一）邨福逸樓

東涌逸東（一）邨漁逸樓

東涌逸東（二）邨傑逸樓

觀塘秀茂坪邨秀賢樓

觀塘安泰邨盛泰樓

政府會繼續與中醫藥界及醫院管理局研究如何利用中醫藥防疫抗疫。

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責任編輯：陳梓蔚