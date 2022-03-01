【中藥抗疫】政府2日向市民派2.3萬盒中成藥 提醒用藥前應徵詢中醫師
社會 22:10 2022/03/01
政府由昨日起，一連2日向被「圍封強檢」的居民，派發2.3萬盒由內地捐贈的抗疫中成藥，惟提醒因應不同人的體質、病因和病情，適合使用的中藥亦有所不同，為保障健康和用藥安全，市民在服用中藥前應先徵詢中醫師的專業意見。
中醫師籲勿自行服用「連花清瘟膠囊」，年長、身體虛寒者不宜服用，詳見【下一頁】
內地向香港捐贈3款中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」和「藿香正氣」。政府在昨日和今日向被「圍封強檢」的居民派發共約2.3萬盒抗疫中成藥。獲發的住宅大廈包括：
- 九龍城德朗邨德瑞樓
- 元朗天恒邨恒智樓
- 元朗天恒邨恒富樓
- 元朗天恒邨恒健樓
- 沙田博康邨博文樓
- 沙田禾輋邨順和樓
- 青衣青俊苑俊軒閣
- 青衣青俊苑俊豪閣
- 東涌逸東（一）邨福逸樓
- 東涌逸東（一）邨漁逸樓
- 東涌逸東（二）邨傑逸樓
- 觀塘秀茂坪邨秀賢樓
- 觀塘安泰邨盛泰樓
政府會繼續與中醫藥界及醫院管理局研究如何利用中醫藥防疫抗疫。
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責任編輯：陳梓蔚