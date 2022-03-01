【環保餐具】師生研豆渣酒渣化為朱古力味餐具 THEi跨學科食物副產品研究中心轉廢為寶
日常食品加工過程產生水果皮、蛋殼及咖啡渣等食物副產品，透過應用科研及創新科技，可轉化成有價值的物料。香港高等教育科技學院（THEi）成立「跨學科食物副產品研究中心」，以推動食物副產品跨學科研究及可持續發展，有研究團隊早前利用豆渣和酒渣，製作成可食用的檸檬味及朱古力味餐具，以及植物肉漢堡和香腸。
THEi食品科學及安全（榮譽）理學士和廚藝及管理（榮譽）文學士師生團隊，早前與豆製品生產及釀酒公司合作，研究利用業界提供的豆渣和酒渣，製作成可食用的植物肉漢堡和香腸，以及食用器具等。參與研究的廚藝及管理（榮譽）文學士4年級生何汶諺表示，研究受植物肉及可食用器具概念啟發，其研發的可食用匙子及筷子，現有原味、檸檬及朱古力等不同口味，他認為除可為餐飲體驗增添趣味，更重要是能為食物副產品賦予新生命。
產品設計（榮譽）文學士師生團隊正進行一項有關塑膠替代物料研究，透過抽取蛋殼中的高鈣化合物，製成可降解材料，用於製作外賣餐盒、剷子等器具。
中心設有兩個研究實驗室，為食用和非食用食物副產品提供跨學科應用研究平台，設於THEi青衣校園的「食物副產品再生實驗室」， 主要進行可食用副產品研究，例如將具高膳食纖維及富蛋白質的食 物副產品轉化為健康食品；設於柴灣校園的「食物副產品轉化實驗室」，則主要透過科學設備及技術，將非食用性的食物副產品，轉化為可製作不同用品的環保物料。
中心今日（1日）舉行網上開幕典禮，環境局局長黃錦星擔任主禮嘉賓，表示樂見院校建立嶄新跨學科食物副產品研究中心，聚焦於食物副產品的環保創新研究，期望廚餘再生，拓展轉廢為材，助減廢又減碳。
職業訓練局（VTC）主席戴澤棠預錄致辭時表示，中心為THEi不同課程學生提供參與各項應用研究機會，印證VTC 以科技融入教學，助學生掌握跨學科知識及應用技能。他亦感謝研究資助局撥款，支持成立中心，以創新方案將食物副產品「轉廢為寶」，推動可持續發展。THEi校長曹秀芳致辭說，期望中心能為學生，以及學界和業界等合作夥伴提供平台，透過食物副產品的相關研究，掌握新科技，推動創新。
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責任編輯：馮琪雅