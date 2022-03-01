【環保餐具】師生研豆渣酒渣化為朱古力味餐具　THEi跨學科食物副產品研究中心轉廢為寶

▲ THEi 高科院跨學科食物副產品研究中心為食用和非食用食物副產品提供跨學科應用研究平台。（院校提供）

日常食品加工過程產生水果皮、蛋殼及咖啡渣等食物副產品，透過應用科研及創新科技，可轉化成有價值的物料。香港高等教育科技學院（THEi）成立「跨學科食物副產品研究中心」，以推動食物副產品跨學科研究及可持續發展，有研究團隊早前利用豆渣和酒渣，製作成可食用的檸檬味及朱古力味餐具，以及植物肉漢堡和香腸。

THEi食品科學及安全（榮譽）理學士和廚藝及管理（榮譽）文學士師生團隊，早前與豆製品生產及釀酒公司合作，研究利用業界提供的豆渣和酒渣，製作成可食用的植物肉漢堡和香腸，以及食用器具等。參與研究的廚藝及管理（榮譽）文學士4年級生何汶諺表示，研究受植物肉及可食用器具概念啟發，其研發的可食用匙子及筷子，現有原味、檸檬及朱古力等不同口味，他認為除可為餐飲體驗增添趣味，更重要是能為食物副產品賦予新生命。

產品設計（榮譽）文學士師生團隊正進行一項有關塑膠替代物料研究，透過抽取蛋殼中的高鈣化合物，製成可降解材料，用於製作外賣餐盒、剷子等器具。

中心設有兩個研究實驗室，為食用和非食用食物副產品提供跨學科應用研究平台，設於THEi青衣校園的「食物副產品再生實驗室」， 主要進行可食用副產品研究，例如將具高膳食纖維及富蛋白質的食 物副產品轉化為健康食品；設於柴灣校園的「食物副產品轉化實驗室」，則主要透過科學設備及技術，將非食用性的食物副產品，轉化為可製作不同用品的環保物料。

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中心今日（1日）舉行網上開幕典禮，環境局局長黃錦星擔任主禮嘉賓，表示樂見院校建立嶄新跨學科食物副產品研究中心，聚焦於食物副產品的環保創新研究，期望廚餘再生，拓展轉廢為材，助減廢又減碳。

職業訓練局（VTC）主席戴澤棠預錄致辭時表示，中心為THEi不同課程學生提供參與各項應用研究機會，印證VTC 以科技融入教學，助學生掌握跨學科知識及應用技能。他亦感謝研究資助局撥款，支持成立中心，以創新方案將食物副產品「轉廢為寶」，推動可持續發展。THEi校長曹秀芳致辭說，期望中心能為學生，以及學界和業界等合作夥伴提供平台，透過食物副產品的相關研究，掌握新科技，推動創新。

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責任編輯：馮琪雅