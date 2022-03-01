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【港鐵疫情】港鐵單日增212員工確診　列車服務陸續受影響需調整

社會 22:23 2022/03/01

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港鐵單日增212員工確診。（資料圖片）

港鐵確診員工人數持續增加，今日再增212宗個案，至今已錄約1,300宗個案；屯馬綫是重災區，今日部份時段要削班。

港鐵公司今日公布，截至今日下午6時，共錄得212宗涉及車務及維修員工及承辦商人員的確診個案。在第五波疫情下，港鐵至今已錄得約1,300宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，對車務運作構成極大挑戰。

港鐵又指，今天屯馬綫已因為多名車長染疫或被列作密切接觸者而需隔離，未能執勤，令上、下午繁忙時段的列車班次需要輕微調整；而港島綫在上午繁忙時段亦同樣需要稍為調整。另外，多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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