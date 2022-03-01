【動態清零】梁萬年解構中國為何做到動態清零　指防疫策略會適時調整

▲ 梁萬年正於香港指導及協助港府抗疫。（資料圖片）

中國應對新冠疫情採取「動態清零」總方針，國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受央視訪問時解析了為何要採取動態清零，以及為何中國做到動態清零。

梁萬年強調，動態清零不是追求零感染，而是感染後如何快速發現、阻截，遵循的是精準防控。又指出，「中國的防控，應該以全國作為一個單元來算，而不僅僅是算經濟賬，更重要還要算社會賬、算民生賬，要動態算賬。」

對於國際上有聲音認為面對傳染性極強的Omicron要「與病毒共存」，梁萬年指，現在稱Omicron為「大號流感」為時過早，因科學證據不足，從全球數據看，其病死率仍畀流感高，對老年人群、慢性病患者和肥胖者的病死率較高，對其後遺症認識也不足，而國家人口基數大，老年人口多，慢性病患者絕對數亦大，加上醫療資源不均衡、不充分，如稍微放鬆，個體的重症或死亡概率低，但乘以14億人口，將是一個大數。

梁萬年說，中國之所以能成功實施動態清零，是因為中國本土是一個乾淨的、沒有新冠病毒的環境，亦能摸清每一起病例的來龍去脈，反觀有些國家，已造成了連續性社會傳播，來龍去脈很難說清楚。此外，中國制度優勢、抗疫理念，中國的文化和群防群控的體制機制，亦起關鍵作用。「加上我們中國政府強大的指揮協調組織動員能力，這就是中國社會主義道路和社會主義制度的優越性。」

他又指，疫情防控和社會經濟發展是辯證的關係，處理好就是相互促進，處理不好，不精準就可能顧此失彼。又指防控策略的選擇非一成不變，未來可根據整體形勢，例如有更好對付病毒的特效藥，疫苗接種率提升、醫療救治能力更均衡，防控策略會適時調整。他提醒，人類與新冠病毒的較量，是一場持久戰，需保持耐心和毅力，等待「守得雲開見月明」那天的到來。

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記者：林曉君