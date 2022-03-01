【第五波疫情】李家超視察多個內地援建社區隔離設施　強調港府會用好中央支持遏止疫情

▲ 政務司司長李家超（右二）早上到青衣，視察並接收首個由中央援建的社區隔離設施。（李家超Facebook）

政務司司長李家超今日在社交網站發帖文，強調中央高度關心香港疫情，援港措施不斷落實出台，特區政府意志堅定，會用好中央支持，團結社會各界，繼續採取一切措施遏止疫情。

港府上月底宣布，已在5個地方覓地，並由中央援建社區隔離設施，其中首個位於青衣的項目已經落成，李家超早上到場視察並接收設施。他形容，項目只用短短7日就能夠迅速完工，是一個工程奇蹟，振奮了香港的抗疫決心。

李家超在交接座談會上，衷心感謝中央全力支援，並感謝中聯辦的積極協調，同時讚揚承建商的無私努力，以及工程團隊付出的貢獻。他在會後亦視察其他設施及場地，又感謝多個政府部門同事，為設施投入服務做了大量工作及準備，形容他們的熱誠和投入使其敬佩。

他在帖文中又提到，中央援建的其他項目亦正全速進行，以提供更多應急隔離床位，透露今日亦到了落馬洲及前新田購物城，視察另外兩項社區隔離設施工程，並在現場為工程人員鼓掌打氣。

李家超重申，中央高度關心香港疫情，援港措施不斷落實出台，特區政府意志堅定，會用好中央支持，團結社會各界，繼續採取一切措施遏止疫情。

他續指，在行政長官的領導下，政府管治團隊和各部門同事會全力以赴，不畏艱辛，不分你我，團結一致，以必勝為目標，對抗疫戰。

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記者：胡偉明