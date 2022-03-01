【院舍人手荒】何啟明助院舍聘本地護理員　月薪可達4.6萬

▲ 勞工及福利局副局長何啟明。（資料圖片）

第五波疫情爆發，安老院舍成重災區，不少院舍員工染疫，院舍陷入人手荒，社署將從內地急聘1000人來港，月收入可達3.1萬元。今日晚間不少WhatsAPP群組流傳一條來自勞工及福利局副局長何啟明的消息，指急聘300名護理員，月薪可達4.6萬元，且沒有門檻，可提供培訓。

記者向何啟明求證，他指該條招聘信息的確來自他本人，原因是一間急缺人手的院舍向他求助，希望可以在本地招聘到護理員。何啟明指出政府官員也可協助院舍招聘，至於月薪如此高，他則指出現時本地招聘是大約如此的薪資水平。記者問與內地直接招聘的1000人的3.1萬有何差別，他則回應「無理由本地嘅人工低過外勞的。」

勞工及福利局今日下午在社交媒體上表示，加上津貼安老業界職員月收入可達3萬元，歡迎各行各業求職者可以轉投安老院舍。另外，內地來港的外勞月薪為1.4萬港元，加上每月2000元補貼，以及每日有照顧確診者的額外500元津貼，每月收入可達3.1萬元。

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記者：袁澍