【全民檢測】港府擬本月26日推首輪檢測　消息：擬傾向3日一檢涉禁足安排

▲ 政府將推全民檢測，消息稱本月26日為其一可行的開展日期。

港府本月推行全民強制檢測，有接近港府消息人士指， 本月26日為其中一個，開展首輪檢測的選項。

消息解釋，有本地專家認為，屆時已由第5波疫情高峰期，開始回落，是有利於進行全民檢測。

香港大學內科學系臨床教授兼傳染病科主任孔繁毅今日稱，料今波疫情在本月中才開始回落，倘在高峰期找出大量確診者，是不能安排所有人進入隔離設施，影響計劃成效。

政府今次推行全民檢測，擬要求市民進行3輪強制檢測，政府正探討7天一檢（7x3方案）或3天一檢（3x3方案），據悉政府傾向安排3日一檢，最終視乎檢測能力而定，而檢測期間會有一定程度的禁足，預計會在第一輪至第二輪檢測期間實施，再加多一天時間，予第二輪檢測結果出爐，即市民或要禁足8天或4天。

禁足期間，據悉會有豁免安排，容許市民購買食物或藥物，而提供必要服務的人員，如抗疫人員、紀律部隊、協助強檢的公務員等也獲豁免，香港作為國際金融中心也不會停市。證監會稱倘政府限制人員流動，有信心有安排，容許持牌機構及市場正常運作；港交所則指，無論當前環境如何，目標是保持市場正常運作。

政府發言人晚上指，全民檢測是要徹底、快速、有序、有效切斷社區內仍存在的病毒傳播鏈，過程中亦會兼顧社會中重要，且必須的活動得以維持運作，和市民的生活所需，強調定必保障香港作為國際金融中心的地位，市民也無須恐慌，搶購和囤積有關物資。

值得留意的是，已押後的特首選舉，提名期為下月3日至16日，倘政府採取3日一檢方案，即整個全民檢測為期9日，本月26日便是推行計劃的最後期限，計劃一完結便立即進入提名期。

最新熱門影片：

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤