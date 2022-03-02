【港鐵疫情】多名屯馬綫車長染疫或需隔離　早上繁忙時段需維持4.5分鐘一班車

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港鐵每日有逾百車長確診，港鐵最新公布，因爲屯馬綫多名車長染疫或被列作密切接觸者而需隔離，未能執勤，早上繁忙時段的列車班次需要調整，來往方向維持4.5分鐘一班車。港鐵請乘客為行程預留充裕時間。

港鐵公司昨日公布，截至昨日下午6時，共錄得212宗涉及車務及維修員工及承辦商人員的確診個案。在第五波疫情下，港鐵至今已錄得約1,300宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，對車務運作構成極大挑戰。

港鐵強調，隨著確診員工的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，若需要進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等，港鐵會盡快通知公眾。

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責任編輯：陳梓蔚