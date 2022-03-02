【第五波疫情】創新及科技局薛永恒每日快速測試呈陰性　秘書新冠病毒快速測試呈陽性　【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（3月2日）再有職員確診或初步確診。

【12:00】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員進行新冠病毒快速抗原測試而結果為陽性，灣仔郵政局、興發街郵政局、筲箕灣郵政局、九龍灣郵政局、天悅郵政局和坪洲郵政局需關閉至3月4日，而灣仔郵政局郵政信箱大堂則於3月3日重開。



相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

【11:19】

創新及科技局今日表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。



該名秘書負責為創新及科技局局長薛永恒擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為2月24日，最後與局長見面日期為2月22日。薛永恒每日均有進行新冠病毒快速測試，所有結果均為陰性。



創新及科技局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。



【08:00】

海事處今日表示，昨日獲悉屯門海事分處一名合約員工進行新冠病毒快速抗原測試的結果為陽性後，該分處已完成全面清潔及消毒，並將於今日恢復服務。

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責任編輯：TOPick港聞組