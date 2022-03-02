【第五波疫情】商經局副局長陳百里司機快測陽性　​兩個社署辦事處職員快檢陽性【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（3月2日）再有職員確診或初步確診。

【20:50】

社署宣布，中區及離島綜合家庭服務中心及旺角社會保障辦事處因有職員經快速抗原檢測對新冠呈陽性，須暫時關閉，直至另行通告。

【20:00】

​羅湖懲教所一名懲教人員今日確診。該名負責探訪登記服務的懲教人員今日接受病毒測試，結果為陽性。該名人員最後上班日期為3月1日。懲教署已安排院所內相關職員進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔及消毒。因此，羅湖懲教所的公務探訪服務將於明日（3日）暫停。

【19:45】

香港醫務委員會秘書處表示，因應數名職員近期對新型冠狀病毒檢測呈陽性或經快速抗原檢測呈陽性，位於香港灣仔愛群道32號愛群商業大廈14樓1408室的辦事處今日下午2時至3月4日暫停向公眾開放。香港醫務委員會秘書處會徹底清潔和消毒有關辦事處。所有在該辦事處工作的職員會接受新冠檢測並在辦公室關閉期間在家工作。

【18:55】

食環署今日宣布，因應與新冠個案有關連，為審慎起見，食環署轄下建榮熟食市場及駿業熟食市場今日將提早於下午7時關閉，並於明日（3日）全日關閉，其間進行深層清潔消毒工作。食環署會在完成深層清潔消毒工作後在3月4日（星期五）重開有關熟食市場。

另外，因應食環署新墟街市、官涌街市、楊屋道街市及鯉魚門街市亦與新冠個案有關連，該街市今日亦會提早於下午7時關閉，為有關人士工作的範圍、街市公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作。食環署亦要求街市檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍，並會在街市外圍及附近街道進行清洗消毒。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在明日重開該街市。

【15:00】

商務及經濟發展局今日表示，一名司機新冠病毒快速測試結果為陽性。該名司機負責為商務及經濟發展局副局長陳百里擔任駕駛工作，無須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為3月1日。陳百里每日上班前均有進行新冠病毒快速測試，全部結果為陰性。

【12:00】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員進行新冠病毒快速抗原測試而結果為陽性，灣仔郵政局、興發街郵政局、筲箕灣郵政局、九龍灣郵政局、天悅郵政局和坪洲郵政局需關閉至3月4日，而灣仔郵政局郵政信箱大堂則於3月3日重開。



相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

【11:19】

創新及科技局今日表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。



該名秘書負責為創新及科技局局長薛永恒擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為2月24日，最後與局長見面日期為2月22日。薛永恒每日均有進行新冠病毒快速測試，所有結果均為陰性。



創新及科技局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。



【08:00】

海事處今日表示，昨日獲悉屯門海事分處一名合約員工進行新冠病毒快速抗原測試的結果為陽性後，該分處已完成全面清潔及消毒，並將於今日恢復服務。

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責任編輯：TOPick港聞組