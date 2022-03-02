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【第五波疫情】保安局局長鄧炳強完成密切接觸者家居檢疫　返回辦公室工作

社會 09:01 2022/03/02

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保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

保安局今日（3月2日）表示，保安局局長鄧炳強今日已完成密切接觸者家居檢疫，返回辦公室工作。
 
局方表示，鄧炳強由2月23日起按「居安抗疫」計劃，在家居進行檢疫。根據政府關於密切接觸者的家居檢疫最新指引，已接種至少兩劑新冠疫苗的密切接觸者可在接受家居檢疫的第6天及第7天，進行快速抗原測試。若他們在這連續兩天的快速測試均取得陰性測試結果，將可以於第7天提早離開社區隔離設施或家居，如常生活。

鄧炳強昨日及今日的快速抗原測試均取得陰性結果，故今日結束家居檢疫並已返回辦公室工作。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：余思嵐

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