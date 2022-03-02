  • 23°C
香港時間 : 2022302日 (週三) 11:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通意外】將軍澳道重型貨車撞石壆穿隔音屏釀2傷　司機一度被困

社會 09:32 2022/03/02

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

將軍澳道發生嚴重車禍，有重型貨車懷疑失控撞上石壆及上方的隔音屏障，造成2人受傷。

事發在沿將軍澳道落斜駛往觀塘方向，警方今日（2日）凌晨3時45分接報，指一輛重型貨車懷疑失控撞向石壆，再撞穿隔音屏。消防員及救護車到場，當場有2人受傷，其中司機一度被困，由消防員救出，分別被送往伊利沙伯醫院和聯合醫院治理。

運輸署指，較早前因交通意外而封閉的將軍澳道(往觀塘方向)近興田邨的部份行車線現已解封;將軍澳道(往將軍澳方向)近興田邨的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

相關文章

【港鐵疫情】多名屯馬綫車長染疫或需隔離　早上繁忙時段需維持4.5分鐘一班車
今日 08:04
【港鐵疫情】多名屯馬綫車長染疫或需隔離　早上繁忙時段需維持4.5分鐘一班車
【第五波疫情】屯門海事分處有員工快速測試陽性　分處完成全面清潔及消毒恢復服務【不斷更新】
今日 08:57
【第五波疫情】屯門海事分處有員工快速測試陽性　分處完成全面清潔及消毒恢復服務【不斷更新】
【第五波疫情】保安局局長鄧炳強完成密切接觸者家居檢疫　返回辦公室工作
今日 09:01
【第五波疫情】保安局局長鄧炳強完成密切接觸者家居檢疫　返回辦公室工作

你可能感興趣

【港鐵疫情】多名屯馬綫車長染疫或需隔離　早上繁忙時段需維持4.5分鐘一班車
今日 08:04
【港鐵疫情】多名屯馬綫車長染疫或需隔離　早上繁忙時段需維持4.5分鐘一班車
【第五波疫情】屯門海事分處有員工快速測試陽性　分處完成全面清潔及消毒恢復服務【不斷更新】
今日 08:57
【第五波疫情】屯門海事分處有員工快速測試陽性　分處完成全面清潔及消毒恢復服務【不斷更新】
【第五波疫情】保安局局長鄧炳強完成密切接觸者家居檢疫　返回辦公室工作
今日 09:01
【第五波疫情】保安局局長鄧炳強完成密切接觸者家居檢疫　返回辦公室工作
司機 伊利沙伯醫院 運輸 將軍澳

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
12:58 2022/03/01
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
18:08 2022/03/01
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰
11:32 2022/03/01
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰