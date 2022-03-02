【交通意外】將軍澳道重型貨車撞石壆穿隔音屏釀2傷　司機一度被困

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將軍澳道發生嚴重車禍，有重型貨車懷疑失控撞上石壆及上方的隔音屏障，造成2人受傷。

事發在沿將軍澳道落斜駛往觀塘方向，警方今日（2日）凌晨3時45分接報，指一輛重型貨車懷疑失控撞向石壆，再撞穿隔音屏。消防員及救護車到場，當場有2人受傷，其中司機一度被困，由消防員救出，分別被送往伊利沙伯醫院和聯合醫院治理。

運輸署指，較早前因交通意外而封閉的將軍澳道(往觀塘方向)近興田邨的部份行車線現已解封;將軍澳道(往將軍澳方向)近興田邨的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

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記者：余思嵐