【第五波疫情】TVB再有3人染疫恐現「東張群組」？　傳主持「一蚊Joe」游莨維確診

▲ TVB現「東張群組」再有三人染疫？傳主持「一蚊Joe」已確診。

繼昨日爆出視后胡定欣、馮盈盈與戴祖儀確診新冠肺炎，昨日有消息指，有傳節目《東張西望》再多三人染疫，其中一名更是主持人「一蚊Joe」（游莨維）。而另一主持Patrick Sir（林溥來）則有份參演劇集《破毒強人》，並與胡定欣有不少對手戲。

第五波新冠疫情爆發，確診數字每日飆升，TVB亦有多位台前幕後中招，包括視后胡定欣、馮盈盈、戴祖儀、伍文生、周嘉洛、陳嘉慧、黎澤恩及「聲夢」學員潘靜文等。

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傳「一蚊Joe」確診

TVB為保障職藝員同事安全，以及避免社區交叉傳播，已即時停止所有戲劇組錄影廠及外景拍攝工作，相關拍攝地方實時進行徹底消毒、深層清潔，以確保在絕對安全情況下才恢復拍攝，昨日暫定停工時間延長至3月7日（下周一）。

每日播出的節目《東張西望》再傳出有至少3人確診的消息，包括外景主持「一蚊Joe」游莨維及兩名導演，估計阿Joe正在休養，至今仍未現身回覆相關的傳聞。

▲ （instagram圖片）

Patrick Sir高永戒備

而與他同屬《東張西望》主持的Patrick Sir則表示有聽聞阿Joe確診的消息，身為廠景主持的他坦言擔心也沒有辦法，又指外景主持經常要出入高危地方，風險相對亦高很多。

家有小孩的Patrick Sir每日工作前都會使用快速檢測，確定結果陰性才上班。由於TVB已經停止大部份拍攝工作，公司難得極少人，講笑指可能回公司還更安全。

Patrick Sir亦有份參演新劇《破毒強人》，與胡定欣有最多對為戲，他表示劇組亦已停工，暫時未收到何時復工的通知。

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