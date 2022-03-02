【天氣預測】部分地區最高氣溫料達30度　下周初氣溫再下跌

▲ 本港地區今日天氣預測 天晴，日間溫暖。（梁偉榮攝）

天文台今日（2日）表示，今早氣溫介乎15至19度，繼續受溫暖潮濕偏東氣流影響，沿岸吹偏東風，雲量不算多，預計今日陽光充沛，日間最高氣溫約26度，紫外線指數預測是9，屬甚高水平。展望周四及周五日間氣溫約25度，下周初氣溫稍降，大約16至17度。

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天文台預測今日本港地區天晴，日間溫暖。初時部分地區能見度較低。吹微風，稍後轉吹和緩東風。展望明日短暫時間有陽光，日間氣溫較低。隨後一兩日日間天氣溫暖，早晚有薄霧。下周初早上天氣清涼。

根據9天天氣預報，明天上大致多雲，短暫時間有陽光。周五日間部分時間有陽光及溫暖，晚上有薄霧。而周六有薄霧。日間短暫時間有陽光及溫暖。周五及六日間氣溫升至24至25度。

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記者：余思嵐