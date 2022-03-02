【領養不棄養】SUPPAW+毛孩救援宣揚動保　3.6舉行首個網上動物領養日

▲ SUPPAW兩位創辦人。

網上領養服務平台SUPPAW將聯同本地動物保護組織「PGRS毛守救援」於本周日（3月6日）下午2時舉辦本港首個網上領養日。屆時將分享領養或暫托動物前需要作出的準備及注意事項，亦將會加設網上籌款攤位及義賣活動，收益扣除成本後將撥捐「毛守救援」，作為支援前線動物保護組織及義工服務。

近年本港面對疫情衝擊以及移民潮下，棄養動物數量較前年上升約兩成。有流浪動物義工眼見棄養問題成災，加上疫情下，實體領養日活動減少，因此網上領養服務平台SUPPAW便聯同本地動物保護組織「PGRS 毛守救援」帶頭發起首個網上動物領養日。

網上領養平台SUPPAW集合全港領養日流動資訊以及整合最新領養流浪動物訊息，寄望以科技解決領養程序繁複問題，加快為流浪貓狗覓得新主人。

SUPPAW雛型是由創辦人Amy和思詩成立的小型義工組織，二人有志打造一個有溫度的網上動物領養平台，旨在推廣及教育公眾領養不棄養，以領養代替購買動物。

SUPPAW於2021年6月開始運作至今，一直為不同的領養慈善機構及團體作為橋樑，提供整合流浪動物最新領養資訊，為流浪或被棄養的動物配對及尋找合適的新主人，跟進領養過程及關懷領養動物後的狀況，達致領養後新主人和寵物都能順利融洽相處。由創立而今已成功為多達40隻流浪動物處理領養個案，尋找到合適的新領養家庭。

▲ SUPPAW早前舉行步行慈善籌款。

為了讓這個網上領養服務平台得以持續發展，平台進一步與本地有心的動物零售商戶合作，構建一個結合領養服務、社交網絡及網上購物於一身的一站式平台，除了讓所有香港寵物主人就寵物相關話題建立聯繫和互動的社交網絡外，亦教育領養人及家庭在領養前準備心理狀態及居住環境的條件，更會在平台上提供寵物用品和服務，並承諾將淨利潤的10%用來捐助流浪或被遺棄的動物或促進動物領養。

SUPPAW現時已有過百隻貓狗毛時已有過百隻貓狗毛孩待領養，並會定時更新待領養同已被領養的個案，以及提供過千件寵物相關的商品供客戶選購。

SUPPAW X毛孩守援網上領養日

日期及時間：2022年3月6日下午2時正至4時

活動網站：https://suppaw.com/online-adoption-day/

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記者：Eric