【DSE2022】爸爸染疫怕試前中招被禁考　DSE考生倡設2個考場分流

▲ 有DSE考生倡設2個考場分流。

考評局在2月28日公布，2022年DSE暫擬如期於4月22日開考，並要求考生每日赴考前進行快速測試，若檢試陽性便禁考。有應屆考生於網上討論區指，其父已確診，目前在家隔離，身邊亦有同學染疫，令他十分憂心。

根據考評局宣布，DSE考生須每日赴考前進行快速測試，若呈陽性便禁止應考，局方今年不設檢疫中心試場，確診考生只可申請科目評審成績，最高獲第5級，成績大打折扣。

有DSE考生於「連登討論區」出帖批評考評局，他指出，學生為了考DSE，高中3年辛苦日讀夜讀，

然後你同我講，我入場嗰一刻快測positive就明年請早，如果最終係假陽性個案又唔係有得賠，同撞彩有乜分別？

他續指，自己爸爸已確診，現時在家隔離，而他亦在爸爸確診後第3日開始發燒，但沒有咳，身邊亦有同學中招。

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事主不甘，疫情並非他們引發，大部分人都是被傳染，甚至家人確診後連累中招或垂直傳播，為何不幸染疫就要承受無法應考的惡果。他亦不明白，為何政府不採取分流政策，

有事放埋同一考場，冇事就另外分開，再整條dirty team負責監考。的士司機都有先例，（考場）做好防疫措施，通風夠好，個風險仲低過的士司機。

不少網民同情事主，亦有人同意事主講法，建議設隔離中心讓染疫考生應考。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳