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【家族榮耀劇透】第18集劇情預告　昭慈不獲世宏重視決定聯絡展鴻

娛樂 10:11 2022/03/02

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《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第17集講到展鴻被撤銷工作，被世宏要求放長假，他去探望甄芯，她憶起當日車禍情形…

第18集（2/3）

甄芯以完成耀祖的心願為由，重新接手新鐵路線總站那塊地的項目。

愛歡讓啟禮去找Jojo回來，得知她在馬來西亞失足摔死了，傷心不已。

眼看自己無論多努力付出，始終得不到世宏的重視，昭慈心裡不是味兒，決定聯絡展鴻。

《家族榮耀》第17集劇情   上一頁

最新影片推介：黃文標專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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