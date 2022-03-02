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【MIRROR成員】AK＋Alton將推出合唱歌　蛋白粉：路漫長也靜候終於等到

娛樂 11:06 2022/03/02

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MIRROR成員AK、Alton即將推出合唱歌！

人氣組合MIRROR的部份成員在二月開始輪流推出單曲，MIRROR官方Instagram帳號曾在初七人日公佈「二月｜四個驚喜，敬請期待！」繼陳卓賢（Ian）的《留一天與你喘息》、李駿傑（Jeremy）首支個人單曲《半》、「教主」盧瀚霆的《Mr. Stranger》後，明天（3日）將是江𤒹生（AK）與王智德（Alton）推出合唱歌！ 

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新歌《REBOUND》

AK、Alton的合唱歌名爲《REBOUND》，簡介中寫著「Bounce with Me  Bounce with Us」，歌曲將於明日中午12時在叱咤樂壇首播、下午1時於各大音樂平台上架，而MV則於當晚的9時於 Mirror Youtube Channel首播！ 

在歌曲的封面圖中，AK、Alton身穿「一藍一橙」的外套，二人也戴上頸鏈、戒指、手錶，畫面色彩相當繽紛！ 

Alton：最靚仔同最有型嘅人出現了

Alton首度有份參與MIRROR的Solo作品，雖則不是個人作品，但相信已經令一眾蛋白粉（Alton粉絲稱呼）相當興奮！ Alton於Instagram寫道：「最靚仔同最有型嘅人出現了」，一同合作的AK則留言：「攜手合作共創美好將來」。

MIRROR隊友陳瑞輝（Frankie）留言：「嚟啦 德仔」，Jeremy則謂「支持王勁」，而呂爵安（Edan）則以「🔥🔥🔥🔥」力撐好兄弟！ 

蛋白粉則留言表示對新歌相當期待，「終於等到」、「路漫長也靜候終於等到」、「最靚仔最有型 咪你囉」、「準備好3月3日同靚仔型仔一齊bounce」。

至於AK自己也有於Instagram寫道「久等了」，Frankie留言：「大家坐穩喇」、Jeremy留言：「3月3係好日子啊」呢！ 

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邀群星演出MV

AK與Alton在上月中拍攝新歌MV，MIRROR隊長楊樂文、陳瑞輝、C AllStar的陳健安（On仔）、洪嘉豪、陳穎欣、「小薯茄」鄧麗英、組合ONE PROMISE和Nowhere Boys等也有份參與拍攝。 

而有指當日拍攝現場有兩位工作人員確診，On仔、ONE PROMISE的天衡和Anton都先後確診，其他有份參與的歌手、工作人員也自行做快速檢測。

撰文 : TOPick柴犬出動

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