【MIRROR成員】AK＋Alton將推出合唱歌　蛋白粉：路漫長也靜候終於等到

▲ MIRROR成員AK、Alton即將推出合唱歌!

人氣組合MIRROR的部份成員在二月開始輪流推出單曲,MIRROR官方Instagram帳號曾在初七人日公佈「二月|四個驚喜,敬請期待!」繼陳卓賢(Ian)的《留一天與你喘息》、李駿傑(Jeremy)首支個人單曲《半》、「教主」盧瀚霆的《Mr. Stranger》後,明天(3日)將是江𤒹生(AK)與王智德(Alton)推出合唱歌!

新歌《REBOUND》

AK、Alton的合唱歌名爲《REBOUND》,簡介中寫著「Bounce with Me Bounce with Us」,歌曲將於明日中午12時在叱咤樂壇首播、下午1時於各大音樂平台上架,而MV則於當晚的9時於 Mirror Youtube Channel首播!

在歌曲的封面圖中,AK、Alton身穿「一藍一橙」的外套,二人也戴上頸鏈、戒指、手錶,畫面色彩相當繽紛!

Alton:最靚仔同最有型嘅人出現了

Alton首度有份參與MIRROR的Solo作品,雖則不是個人作品,但相信已經令一眾蛋白粉(Alton粉絲稱呼)相當興奮! Alton於Instagram寫道:「最靚仔同最有型嘅人出現了」,一同合作的AK則留言:「攜手合作共創美好將來」。

MIRROR隊友陳瑞輝(Frankie)留言:「嚟啦 德仔」,Jeremy則謂「支持王勁」,而呂爵安(Edan)則以「🔥🔥🔥🔥」力撐好兄弟!

蛋白粉則留言表示對新歌相當期待,「終於等到」、「路漫長也靜候終於等到」、「最靚仔最有型 咪你囉」、「準備好3月3日同靚仔型仔一齊bounce」。

至於AK自己也有於Instagram寫道「久等了」,Frankie留言:「大家坐穩喇」、Jeremy留言:「3月3係好日子啊」呢!

邀群星演出MV

AK與Alton在上月中拍攝新歌MV,MIRROR隊長楊樂文、陳瑞輝、C AllStar的陳健安(On仔)、洪嘉豪、陳穎欣、「小薯茄」鄧麗英、組合ONE PROMISE和Nowhere Boys等也有份參與拍攝。

而有指當日拍攝現場有兩位工作人員確診,On仔、ONE PROMISE的天衡和Anton都先後確診,其他有份參與的歌手、工作人員也自行做快速檢測。