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【外賣優惠】Green Common外賣自取純素火鍋 　98元包1款湯底13款火鍋配料【內附連結】

休閒消費 10:45 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Green Common推出外賣自取純素火鍋2.0「素意無窮豐味鍋」(98元) ，全日供應的升級版一人鍋，共有5款全新湯底及多款配料。(餐廳提供)

疫情相當嚴峻，留家抗疫是最佳方法，如果不想天天下廚，不妨點選外賣美食。Green Common推出外賣自取純素火鍋2.0「素意無窮豐味鍋」(價錢98元) ，全日供應的升級版一人鍋，共有5款全新湯底，門市(部分)及網店同步發售，於疫情非常時期在家亦能吃得豐盛。

Green Common 的外賣自取純素火鍋自推出以來一直好評如潮，升級版「素意無窮豐味鍋」連同新登場的5款湯底，包括無五辛的滋補藥膳(+10元）、清爽芫茜、香濃番茄口味，以及惹味喇沙和經典麻辣口味，必定能滿足大家的味蕾。

這款火鍋更有13款精選火鍋配料，包括OMNI產品：新餐肉、新魚柳、新豬肉豆腐肉丸、新豬肉紫菜水餃，以及唐生菜、娃娃菜、迷你甘荀、粟米芯、秋葵、鮮冬菇、板豆腐、豆腐卜、芋絲及烏冬。

另外還可追加配料，包括：年糕福袋（+$38）、OMNI拼盤（+$28）、蔬菜拼盤（+$22）、OMNI新豬肉豆腐肉丸及滋潤木瓜雪耳糖水（+$18）。

外賣自取火鍋套裝附送一人鍋、火鍋支架及燃料，只需用數分鐘，即可在家中享用美味又健康的純素火鍋。

現凡於門市、Green Common網店或foodpanda購買純素火鍋，均附送新豬肉紫菜水餃一盒（原價29.9元），數量有限，送完即止。

售賣門市：現時純素火鍋只限Green Common Nexxus、旺角、尖沙咀、將軍澳、荃灣分店有售
查詢：WhatsApp 6450 7605

記者：招美寶

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