【飛虎3壯志英雄劇透】第8集劇情預告　寶姐功獲取羅智勇指紋但身份敗露

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第7集講到許森在電視上看到裕天生物醫藥董事長杜文彬的採訪，對其頗感興趣。

第8集（2/3）

許森以破格方式獲得杜文彬的欣賞，順利進入杜文彬的醫藥公司。

另一邊，Mike監視瓦干布的藏身地，成功鎖定Renee的行蹤，於是單人匹馬展開突襲，欲將Renee抓捕，怎料在行動即將成功時，Renee的兄長，也就是瓦干布首腦里奧（Leo）現身解救Renee。

Mike雖然感到意外，卻仍拚命與Leo展開一輪激戰，最終Leo成功帶Renee逃脫險境，Mike好不容易掌握到的瓦干布行蹤，再一次中斷……

S Team經過多方調查，判斷羅智勇最重要的資料，都儲存於私人豪宅地下室的伺服器內，因此趁羅智勇在豪宅開派對時，S Team派軒、寶二人潛入，以獲取資料。

寶假扮東亞犯罪家族成員，軒假扮其保鏢，兩人成功矇騙過關。

寶接近羅智勇，以取得其指紋解開密碼，而軒則循下水道接近地下室。

寶雖成功獲取羅智勇的指紋，但自己身份也敗露。

《飛虎3壯志英雄》第7集劇情 上一頁

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