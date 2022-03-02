【第五波疫情】滙豐恒生再有職員染疫　多間分行暫停服務

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滙豐今日（2日）宣布，14間分行今日起暫停服務直至另行通知，由於有員工確診感染新冠病毒，最後上班日介乎2月24日至昨日。

涉及的滙豐分行包括新都城中心、西貢、上水及大埔分行；德輔道中、東海中心、又一城、將軍澳、新鴻基中心、黃埔花園、元朗分行及卓越理財中心；文咸東街商業客戶服務中心；中上環、旺角中小企中心。

另外，恆生銀行油麻地分行今日起暫停服務，直至另行通知，由於因應員工確診個案，相關員工最後上班日為2月22日及28日。

恆生11間分行今日起恢復營業，包括總行、柴灣、開源道、九龍城、黃大仙、旺角、青山道、屯門市廣場及元朗教育路分行、上水商務理財中心、綠楊坊優越及優進理財中心。

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責任編輯：余思嵐