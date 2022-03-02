【藥物供應】退燒藥私家診所現短缺　兒科醫生憂發燒幼童「無藥醫」

▲ 市民近日開始搶購食品及藥物，不少店舖連退燒藥物都出被搶購一空。（梁偉榮攝）

全民檢測消息傳出，不少市民近日開始搶購食品及藥物，連退燒藥物亦供應緊張。多名醫生反映成人及兒童的退燒藥物出現短缺，最快3月中才有供應；亦有兒科醫生透露有供應商稱最快要5月才有貨，料部分退燒藥物被政府訂購。多名醫生呼籲市民不要囤積藥物，否則影響真正有需要病人，又建議公立醫院撥出部分藥物予私營市場。

近日不市面或網上店舖，用於退燒、止痛的藥物沽清。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠向TOPick表示，近日收到有醫生反映，指不論是成人或兒童的退燒藥物均被搶購一空，需到3月中才有藥物供應。他坦言有關情況或因全民檢測可能需禁足的資訊流出，導致市民出現恐慌，擔心禁足後無藥可服，故及早買藥「看門口」。

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他相信公立醫院的藥物充足，建議醫管局可將部分藥物撥出供應私營市場。而政府也應盡快公布落實全民檢測的日期，才可令市民安心，而毋須急於搶購物資或藥物，解決問題。他又提醒家長，以往求醫所得的藥物有效期約有3年，故只要市民家中仍有相關藥物，亦可以服用，不需要「無病先配藥」。

據了解，有兒科診所早前因家長「配藥看門口」，引致藥物需求大「清得好快」，近兩周發現退燒藥存貨不足，欲向藥廠買藥時，最快要5月才有貨；亦有兒科醫生反映，有供應商稱部分退燒藥物已被政府訂購，未可及時「補貨」，形容退燒類藥物「水深火熱」，擔心影響真正患病幼童。

有些初生嬰兒未必是感染新冠肺炎，可能是細菌感染引起發燒，如果無藥食，他們會好危險，他們都是真正需要藥物的人。

醫療衞生界立法會議員林哲玄亦確認收到醫生反映指部分退燒藥物快將用盡，有藥廠亦因應市面大量需求而導致貨源不足，或需至本月底才有貨。他坦言過往從未發生過有關問題：

因退燒藥物為常見藥物，普遍診所都不會入太多貨，市場缺貨對醫生的影響大，或會導致真正有需要的病人出現無藥情況。

他指出，大部分人搶購藥物只是為了「看門口」，因為過量服用有關藥物或會傷及肝或腎部，建議市民為己為人切勿盲目搶藥，又建議港府可向內地購入有關藥物。

他們都呼籲市民不要搶購藥物，指小童出現發燒情況，可以先以多飲水、沖暖水涼或以暖水擦身讓體溫下降，若連續發燒達48小時就應馬上求醫。

香港兒科醫學會會長葉柏強則相信市面上的退熱藥物及感冒藥物供應十分充足，料感染個案太多，部分負責物流運輸的人員因染疫而導致物流速度減慢、部分貨品未能盡快上架，呼籲市民毋須恐慌、搶購藥物。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示 公立醫院的退燒藥物的整體使用量較平時增加7至10倍，惟公院的藥物供應仍是足夠，料全民檢測後確診人數增加，紓緩藥物的供應會更加緊張。

衞生署回覆TOPick時指，撲熱息痛 (Paracetamol)可用於止痛及退燒。根據紀錄，本港現時有777個已註冊的藥劑製品含有撲熱息痛成分。

署方已就市面可能出現有關藥物短缺的情況，與有關供應商及製造商，以及本地製藥業組織保持溝通及聯繫，並要求他們因應需求的情況增加相關產品供應，以滿足本地市場需要。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩