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【第五波疫情】深圳口岸13個接駁站及核酸檢測實驗室全面運作　核酸檢測90分鐘可出結果

社會 10:50 2022/03/02

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（資料圖片）

深圳市人民政府口岸辦公室今日（2日）表示，現時有13個綜合接駁站和3個口岸核酸檢測實驗室全面開始運作，首批共500名應急接駁司機的運力已經準備就緒。

跨境貨車司機接駁流程，分別是港籍司機通過海關進入保稅區，到達消殺工位下車後，走專用污染區通道進入港籍司機專屬休息區，隨後由消殺組進行不少於30分鐘的內外消毒，然後接駁司機身著二級防護，將車輛駕駛至工廠進行裝卸貨（卸貨的貨物在作業點進行消殺）後，開車返回，最後待接駁司機返回後，由香港司機接車返回。

辦公室又指，深圳增設口岸核酸檢測實驗室90分鐘可出結果，跨境司機須憑24小時內核酸檢測陰性證明入境，並於每日首次入境時接受快檢和常規核酸雙檢測；在指定住宿點住宿期間則須每天1檢。

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責任編輯：余思嵐

 

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