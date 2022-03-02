【齊心抗疫】 良心商戶推居家隔離7日專送套餐 食材豐富價錢實惠21餐需700元

本港第五波疫情持續嚴峻，昨日確診個案逾3萬宗，不少確診人士只能居家隔離，物資不足連三餐都成問題。TVB節目《東張西望》 訪問到良心食材專門店特意推出「居家隔離七日專送套餐」，為隔離人士速遞新鮮食材，食材豐富價錢實惠，21餐只需700多元，平均每餐30多元。負責人稱，見很多人隔離期間無出外出買餸，用成本價推出這個套餐，希望可以同大家一齊共渡難關。

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《東張西望》報道中，觀眾林先生因家中女傭確診6日才被隔離，之後其太太、女兒及不是一同居住的父母均確診，林先生的爸爸因心臟病即時送院，但媽媽就只繼續留在家中。被列為密切接觸者的林先生，每日留在家中照顧媽媽，不但欠缺物資，亦無任何醫療援助。

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有美食速遞專門店特意推出「居家隔離七日專送套餐」，為隔離人士上門送遞新鮮食材，食材豐富切價錢實惠，食材有有牛、有羊架、魚，雞翼等，21餐食材7百元左右，包一日三餐，平均每餐30多元。

負責人華哥接受訪問時表示，疫情期間，餐飲業滯後，所以決定用成本價推出呢個套餐，希望可以同大家一齊共渡難關。

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責任編輯：王明芳