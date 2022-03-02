  • 24°C
香港時間 : 2022302日 (週三) 12:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】戴祖儀確診後分享抗疫方法　Joey染疫3日後退燒：驚也沒用

娛樂 11:37 2022/03/02

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

TVB節目《學是疫學非》主持之一的戴祖儀確診後首度開Live。

第五波新冠疫情爆發，確診數字每日飆升，TVB連日來傳出不同消息指多位台前幕後確診新冠肺炎，令電視城人心惶惶。

TVB節目《學是疫學非》主持之一的戴祖儀（Joey）昨晚（3月1日）開Live，確診後首度開Live的她與網民互動，且跟大家分享養病過程及抗疫方法。

【第五波疫情】視后胡定欣拍新劇確診　馮盈盈戴祖儀主持《學是疫學非》染疫

    點擊圖片放大
    +5
    +4

分享舒緩病況方法

戴祖儀於Live中透露自己為確診後的第4日：「首兩天發40度高燒，到第3天時已退燒。不過我最討厭的是喉嚨痛，首兩天喉嚨很痛、很辛苦，如今還有少許鼻水。」

同時，她分享自家殺滅病毒的方法：「我不知道其他人是否有效，不過亦分享一下我的方法。我每天會用鹽水洗鼻及漱口，10份水加1份鹽，再用噴水式針筒噴落鼻內。期間亦有服食藥物、維他命C，不斷喝水並去廁所，亦狂喝檸檬水，因為我很怕喉嚨痛。」

最新影片推介：黃文標

留家抗疫

戴祖儀指已向衛生署申報確診事宜，「不過相信現時實在太繁忙，而我的家亦有足夠的地方用作自我隔離，還是將資源留給有需要的人。」

被問到如何避免將病毒傳染給家人，她回應：「我一直留在房間隔離，每天不斷地煲劇。離開房間時會戴上口罩，慶幸家中有兩個廁所，我和家人各去不同的廁所，減低感染家人的風險。」

疫症令人憂心，不過戴祖儀未有懼怕染疫：「最重要不要驚慌及懂得處理，我是既來之則安之的，驚來也沒用，不如想想如何解決。」

（IG圖片）

戴祖儀昨天於社社交平台撰文並分享媽媽為她煮的愛心粥，她寫道：

多謝大家嘅關心❤️小妹精神同身體都好好✌🏻

除咗食粥食到懷疑人生 其他都冇乜特別🤓 im a粥to you…

同埋我睇晒南柱赫嘅劇…唔知而家睇咩好～大家有冇劇集動漫推介？

啊，同埋會喺屋企畫下畫～又望住座山，呢幾日天氣好～幾寫意～ #update完畢

大家都好好保重小心身體❤️

    點擊圖片放大
    +6
    +5

她最近與黎諾懿一起經營網台分享健康資訊及捐助物資，她亦順勢宣傳最新影片：

另外今晚 @channel.e.hk 有新片，搵黎靚女營養師Melissa同大家講解：如果媽媽確診，仲應唔應該餵母乳？

今晚Channel E YouTube Channel去片！記得分享比更多有需要嘅人睇啦❤️

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【第五波疫情】視后胡定欣拍新劇確診　馮盈盈戴祖儀主持《學是疫學非》染疫
10:06 2022/03/01
【第五波疫情】視后胡定欣拍新劇確診　馮盈盈戴祖儀主持《學是疫學非》染疫
【明星理財】戴祖儀靠NFT賺500萬掀熱潮　陳冠希加入戰團卻出師不利
18:29 2022/02/18
【明星理財】戴祖儀靠NFT賺500萬掀熱潮　陳冠希加入戰團卻出師不利
【緋聞男女】戴祖儀丁子朗被指車廂幽會斷正　Joey發長文：要粉絲們失望了
18:44 2022/02/15
【緋聞男女】戴祖儀丁子朗被指車廂幽會斷正　Joey發長文：要粉絲們失望了

你可能感興趣

【第五波疫情】視后胡定欣拍新劇確診　馮盈盈戴祖儀主持《學是疫學非》染疫
10:06 2022/03/01
【第五波疫情】視后胡定欣拍新劇確診　馮盈盈戴祖儀主持《學是疫學非》染疫
【明星理財】戴祖儀靠NFT賺500萬掀熱潮　陳冠希加入戰團卻出師不利
18:29 2022/02/18
【明星理財】戴祖儀靠NFT賺500萬掀熱潮　陳冠希加入戰團卻出師不利
【緋聞男女】戴祖儀丁子朗被指車廂幽會斷正　Joey發長文：要粉絲們失望了
18:44 2022/02/15
【緋聞男女】戴祖儀丁子朗被指車廂幽會斷正　Joey發長文：要粉絲們失望了
戴祖儀 娛樂人物職業 演員 學是學非 TVB 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 娛樂機構

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
12:58 2022/03/01
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
18:08 2022/03/01
【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰
11:32 2022/03/01
【防疫好爸爸】陽台扎營自我隔離保護家人 陳豪獲細女送上小食安慰