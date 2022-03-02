【第五波疫情】戴祖儀確診後分享抗疫方法　Joey染疫3日後退燒：驚也沒用

▲ TVB節目《學是疫學非》主持之一的戴祖儀確診後首度開Live。

第五波新冠疫情爆發，確診數字每日飆升，TVB連日來傳出不同消息指多位台前幕後確診新冠肺炎，令電視城人心惶惶。

TVB節目《學是疫學非》主持之一的戴祖儀（Joey）昨晚（3月1日）開Live，確診後首度開Live的她與網民互動，且跟大家分享養病過程及抗疫方法。

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分享舒緩病況方法

戴祖儀於Live中透露自己為確診後的第4日：「首兩天發40度高燒，到第3天時已退燒。不過我最討厭的是喉嚨痛，首兩天喉嚨很痛、很辛苦，如今還有少許鼻水。」

同時，她分享自家殺滅病毒的方法：「我不知道其他人是否有效，不過亦分享一下我的方法。我每天會用鹽水洗鼻及漱口，10份水加1份鹽，再用噴水式針筒噴落鼻內。期間亦有服食藥物、維他命C，不斷喝水並去廁所，亦狂喝檸檬水，因為我很怕喉嚨痛。」

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留家抗疫

戴祖儀指已向衛生署申報確診事宜，「不過相信現時實在太繁忙，而我的家亦有足夠的地方用作自我隔離，還是將資源留給有需要的人。」

被問到如何避免將病毒傳染給家人，她回應：「我一直留在房間隔離，每天不斷地煲劇。離開房間時會戴上口罩，慶幸家中有兩個廁所，我和家人各去不同的廁所，減低感染家人的風險。」

疫症令人憂心，不過戴祖儀未有懼怕染疫：「最重要不要驚慌及懂得處理，我是既來之則安之的，驚來也沒用，不如想想如何解決。」

▲ （IG圖片）

戴祖儀昨天於社社交平台撰文並分享媽媽為她煮的愛心粥，她寫道：

多謝大家嘅關心❤️小妹精神同身體都好好✌🏻 除咗食粥食到懷疑人生 其他都冇乜特別🤓 im a粥to you… 同埋我睇晒南柱赫嘅劇…唔知而家睇咩好～大家有冇劇集動漫推介？ 啊，同埋會喺屋企畫下畫～又望住座山，呢幾日天氣好～幾寫意～ #update完畢 大家都好好保重小心身體❤️

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她最近與黎諾懿一起經營網台分享健康資訊及捐助物資，她亦順勢宣傳最新影片：

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