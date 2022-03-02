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【第五波疫情】楊潤雄指抗疫工作是壓倒一切任務　抗疫團隊已擴充及加強支援能力

社會 11:00 2022/03/02

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教育局局長楊潤雄。（經濟日報資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（2日）表示，教育局成立的抗疫團隊過去數月一直協助社區的圍堵病毒及檢測工作，最近已經擴充及加強支援能力，包括為稍後進行的全民強制檢測提供支援服務。

楊潤雄指，抗疫工作是壓倒一切的任務，要確保市民的生命安全和身體健康。感謝各位同事積極參與、克盡厥職、堅定迎戰。雖然抗疫任務並非日常的工作範疇，但大家都不辭勞苦，上下一心，以服務市民為己任。這兩天抗疫團隊又出勤執行「受限區域」檢測行動，祝願順利平安。

他亦呼籲各位市民理解、配合和支持港府的防疫抗疫工作，打齊疫苗，早日擊退疫情。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

 

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