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【MIRROR成員】姜濤晒甜蜜對話與兄弟「隔空爭女」　Stanley風騷反擊憑一句話完勝

娛樂 12:00 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

姜濤與Stanley互晒甜蜜對話挑機。（IG圖片）

MIRROR人氣王姜濤一向風靡萬千少女，「姜糖」年齡界限包攬3歲至80歲，不過早前竟然有位小妹妹睛晴將他認錯為「教主」Anson Lo。

雖然令姜濤大受「打擊」，但他未有因而放棄，積極與睛晴保持聯絡，更晒出與對方的IG私訊對話，但卻引來另一位成員Stanley（邱士縉）「爭風呷醋」，更互相挑機隔空爭女！

【第五波疫情】為免MIRROR+ERROR同染疫　ViuTV新劇《季前賽》宣布停工三周

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【MIRROR成員】曾被錯認為教主Anson Lo　姜濤拍片「示威」兼大讚小妹妹叻

互相挑機

姜濤晒出與睛晴的錄音對話，睛晴問道：「姜濤你瞓咗覺未呀？」續指還有15分鐘要睡覺，感到無聊想找他聊天，之後更冧爆向姜濤說Goodnight。姜濤Tag上Stanley得戚表示：「你睇到啦，佢（晴晴）悶係搵我㗎。」

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Stanley完美勝利

Stanley不甘示弱，見狀即反擊：「少年，你太年輕了。」然後上載與晴晴的錄音對話，晴晴同樣問他睡了沒有，然後興奮表示：「你點知嘅！我梗係有掛住你啦，你有冇掛住我先？」Stanley更風騷地Tag上姜濤並留言：「Sorry~」

姜濤和Stanley正為新劇《季前賽》拍攝，而這位小妹妹「晴晴」是當中的小演員，原名為Alexandra Della Pietra，在劇中飾演Stanley女兒，難怪兩「父女」互動較親密！今場明顯Stanley勝出，未知姜濤會否使出冧女必殺技呢？

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