【MIRROR成員】姜濤晒甜蜜對話與兄弟「隔空爭女」　Stanley風騷反擊憑一句話完勝

▲ 姜濤與Stanley互晒甜蜜對話挑機。（IG圖片）

MIRROR人氣王姜濤一向風靡萬千少女，「姜糖」年齡界限包攬3歲至80歲，不過早前竟然有位小妹妹睛晴將他認錯為「教主」Anson Lo。

雖然令姜濤大受「打擊」，但他未有因而放棄，積極與睛晴保持聯絡，更晒出與對方的IG私訊對話，但卻引來另一位成員Stanley（邱士縉）「爭風呷醋」，更互相挑機隔空爭女！

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互相挑機

姜濤晒出與睛晴的錄音對話，睛晴問道：「姜濤你瞓咗覺未呀？」續指還有15分鐘要睡覺，感到無聊想找他聊天，之後更冧爆向姜濤說Goodnight。姜濤Tag上Stanley得戚表示：「你睇到啦，佢（晴晴）悶係搵我㗎。」

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Stanley完美勝利

Stanley不甘示弱，見狀即反擊：「少年，你太年輕了。」然後上載與晴晴的錄音對話，晴晴同樣問他睡了沒有，然後興奮表示：「你點知嘅！我梗係有掛住你啦，你有冇掛住我先？」Stanley更風騷地Tag上姜濤並留言：「Sorry~」

姜濤和Stanley正為新劇《季前賽》拍攝，而這位小妹妹「晴晴」是當中的小演員，原名為Alexandra Della Pietra，在劇中飾演Stanley女兒，難怪兩「父女」互動較親密！今場明顯Stanley勝出，未知姜濤會否使出冧女必殺技呢？