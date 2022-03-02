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【超市搶購】港人憂禁足心急儲糧AEON超市排長龍　康怡分店人龍排出馬路輪候1.5小時

健康 11:17 2022/03/02

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市民心急儲糧，適逢AEON超市周三特價日，各區分店大排長龍。

第五波疫情嚴峻，政府表示本月全民檢測期間不排除會實施「小禁足」。消息一出，連日來各區超市貨架食物、用品被搶購一空。今日（2日）適逢AEON超市的每逢周三特價日，市民因心急儲糧，令各區AEON超市大排長龍，康怡分店人龍更排出馬路，據指輪候時間長達1.5小時。有網民擔心人眾聚集，恐增染疫風險。

最新影片推介：

在facebook群組「香港突發事故報料區」「將軍澳主場」，均有網民分享相片、影片指多區AEON超市排長龍的情況。網民指，在鰂魚涌康怡廣場的AEON超市門外，9時45分已大排長龍，該店平均輪候時間為1.5小時。從影片可見，人龍排出超市正門，顧客在康山道行人路排隊，場面震撼。

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另有網民指，荃灣AEON超市門外同樣出現人龍。在將軍澳AEON超市門外，更有大批市民在未開門前已排隊，「掃貨」人龍甚長。屯門AEON超市也不例外，超市開門後，店內甚擠逼，有網民表示根本「行不到」。

帖文一出，不少網友呼籲大家冷靜，勿盲搶。也有人指，平日AEON超市逢周三減價已很多人，現在更為擠逼，恐增加新冠肺炎傳播風險。也有人慨嘆，如此搶購，上班族就不能買到所需要的物品。

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責任編輯：羅嘉欣

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