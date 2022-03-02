【快速測試】違泊私家車車頭放陽性快測結果　網民轟播毒：中咗招仲周圍走

▲ 違泊私家車車頭放陽性快測結果，網民轟播毒。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字持續高企，不少市民都自行進行快速抗原測試。近日有網民分享，指發現有私家車違泊並於車頭擺放了快速測試劑盒，結果更呈陽性，照片引起網民熱議，有人批評「中咗招仲周圍走」，形容行為自私。

該名網民於在Facebook群組「全港違例抄牌提示區」發文，指路過發現一輛違泊私家車的擋風玻璃擺放了一個快速測試劑盒，可見顯示兩條線，即結果呈陽性。而旁邊亦放了一張違泊告票。樓主表示，「唔好以為放兩條間喺到就唔抄你啦！ 」。

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▲ （Facebook群組「全港違例抄牌提示區」圖片）

▲ （Facebook群組「全港違例抄牌提示區」圖片）

貼文引起網民熱議，有人批評確診者外出播毒，「中咗招仲周圍走，無隔離，等佢返黎捉司機啦」、「拖埋部車一齊去隔離」、「仲開車周圍去」、「診要確，牌要抄」，不過亦有網民表示，「點解無人關心車主安危？佢可能係重症患者，呼吸困難，仲要佢先開車返去屋泊好架車先? 可能仲係急症等緊醫治」。

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責任編輯：羅嘉欣