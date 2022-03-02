【食品供應】食品商會指冰鮮豬肉供應已增加　料最快本周日活豬供應恢復正常

▲ 食品商會指上水屠房仍未能運作，惟冰鮮豬肉供應已經增加。（資料圖片）

政府雖已澄清暫未敲定全民檢測細節，但「禁足」在即的傳聞卻傳得沸沸揚揚，連日來多間超市食品被搶購一空，香港食品委員會主席吳永恩表示，市民搶購食品只因傳言所致，無關貨源供應，強調現時供港食品貨量充裕，惟活豬因屠宰及運輸人手不足致短缺。 香港豬肉行總商會理事長許偉堅估計，最快本周日屠宰員活豬供應恢復正常

吳永恩今日（2日）在港台節目指出，不贊成市民一窩蜂地惡性消費，相信政府在推行全民檢測時，會讓市民有充足時間準備，強調市民現時毋須搶購及囤積：

如果政府真的落實全民檢測，我估計一個負責任的政府，一定會通知全港市民何時需要購買食物或必需品。

吳永恩估計，即使全民檢測落實「禁足令」時，政府亦會讓市民購買必需品及求診，並將供應食品的人員如跨境運輸人員都會納入豁免。

至於部分超市出現缺貨，他解釋由於社區內多人染疫，運輸物流甚至是店舖內的人手都出現短缺，未能及時運輸貨物與上貨。

他指出，近日蔬菜供應已回復至平日8成，今早9時半首班的9卡車箱的火車駛往本港，估計可為大型超市及連鎖店提供鮮活食品供應。

上水屠房大量運輸、買手及屠宰員感染新冠肺炎，致當局上周六暫停屠房運作，吳永恩稱，受事件影響內地活豬至今未能應市，只有荃灣屠房每日屠宰本地豬出售，不過昨日（1日）開始冰鮮豬肉供應已經增加。

至於活豬何時才能回復正常供應，香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，根據一般感染情況，確診人士普遍在7日後檢測結果呈陰性，估計最快到本周日（6日），才有較多運輸司機及買手復工，屆時配合內地屠宰員來港，鮮豬肉供應才能逐步恢復正常。

許偉堅補充，上水屠房暫停運作後，工作人員需要接受檢測，翌日發現200多名運輸及買手等人員感染，相信未染疫的人數不足3至4成。

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記者：陳麗娜