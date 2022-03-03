【幼兒教育】國際學校教學模式　 ABC Pathways iLearn Academy培育Band1英語尖子　 入讀心宜小學

英語在教育全球化下愈來愈重要，從玩樂中「零壓力」學習，總比死記硬背知識更易吸收。ABC Pathways School的iLearn Academy全方位英文課程，主張愉快學習，著重Laugh、Love、Learn三大元素，再結合國際學校的Project Based Learning，激發幼童自主學習的動機，由幼稚園至小學，裝備學生成為Band 1英語高手。



學習語言要從興趣開始，6歲前更是幼兒學習外語的黃金期，愈早接觸英語吸收能力愈高。iLearn不但主張幼兒從玩樂及體驗中學習，更著重批判性思考 (Critical Thinking)，每月會有不同主題的專題研習，由資料搜集、課堂分享到Presentation，都由學生一手包辦，令每個學生享受到愉快的學習過程之餘，更會主動學習，甚至享受學習。



大量專題研習 啟發學習主動性



在藍田分校任職Head teacher的Michael Verguizas分享教學心得指，學校有超過150名專業Native英語老師，Native老師以全英語與幼兒溝通，讓學生隨時隨地可以說英語，提升英語能力，打好語言的基礎。



至於如何令學生主動學習，他則指，無論是iLearn課程或ABC其他英文課程，老師們都會借鑒國際學校的教學模式，以專題研習形式教授學生各種國際性基本知識，包括科學、歷史、地理等不同的課題，「學生在課堂上不止運用單一技能，還可以同時使用多種英語技巧。」

他更提及，在教育全球一體化下，對邏輯思維能力要求愈來愈高，學校相當重視培養學生的批判性思考能力。他們在教學中發現學生年紀雖幼，但創意無限。學生在接近200名教育顧問及專業課程策劃團隊的指導下，擺脫傳統教學框架，積極參與討論，勇於提出天馬行空的問題，從中激發獨立思考能力，在「玩住學」的教學模式中學習課本以外的知識。

▲ 外籍老師「玩住學」的教學方法，吸引學生的留意。

▲ 零壓力教學環境，不但令孩子愉快學習，成效倍增。

▲ ABC有超過150名全Native英語老師，透過專題學習，培養Critical Thinking，能令學生更投入課堂。

重視家校合作 增加升讀心宜學校機會

玩住學，學習事半功倍。Jacus在ABC Pathways School學習4年，面試直資小學時在數千學生中脫穎而出，獲播道書院取錄。Jacus的媽媽談及兒子的面試表現時，感恩兒子加入ABC Pathways School這個大家庭，既打好英文基礎，學校也重視學生的小一申請，為家長出謀劃策。



Jacus的媽媽最欣賞ABC推行的愉快學習模式，除了全面顧及小朋友的拼音、閱讀及聆聽能力外，每月不同課題的專題研習，鼓勵小朋友透過做資料搜集、課堂分享等靈活運用學過的知識，「iLearn真的可以引發他學習的主動性，Jacus升上小學後要做無論閱讀報告，甚至是數學，他都可以用完整句子作答，完全沒有問題。」



回想當初申請直資小學時競爭激烈，她最感恩ABC Pathways重視學生升學，「ABC會為我考慮小一升學的問題，例如當我們收到播道書院的面試通知時，學校更加會安排老師額外為兒子進行一對一面試準備，校監Bally更因應兒子的特質親自撰寫推薦信，最後成功入讀。」

▲ Jucas媽媽分享兒子憑良好英文水平及主動學習能力，獲直資小學取錄。

▲ Jucas媽媽感激Bally（左）根據兒子特質撰寫推薦信，最後獲直資學校收錄。

結合拼音劍橋 零壓力但成效快2年



Jacus事半功倍的學習效果，在ABC 學校十分普遍，也是校監Mrs. Bally Wong引入「愉快學習」的初衷。Bally當年會考僅五科合格，出來工作數年後到澳洲求學，當地愉快學習的模式不但扭轉了她的學習成果，更令她深深體會到教育不只看重成績，更應該關注學生的背景及進步過程，更促使她決心開辦一間以「愉快學習」為宗旨，沒有學習壓力，但有高成效的幼兒學校。



Bally表示，iLearn課程與坊間的英語課程，最大分別是運用零壓力的教育法，沒有測驗、考試及默書，但透過愉快教學，包括劍橋英語可以訓練聽力和口語，Phonics則學習閱讀和寫字，令學生靈活運用聽說讀寫4種能力，以致英文程度達到Band1學校的標準，「最重要的是小朋友可以在遊戲課程中建立自信，而這份自信能幫助他們入讀心儀的小學。」



她更表示，學校每年都有超過2000人報讀，由於申請者眾多，申請者均需要通過面試才能獲取錄。

▲ Bally表示創辦幼稚園初心是令孩子愉快學習之餘，快樂及好成績絕對是可以共存！

▲ ABC Pathways Group有逾百名外籍Native老師。

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ABC Pathways School–iLearn Academy

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