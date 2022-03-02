【封區檢測】東涌逸東二邨傑逸樓約1080人檢測　發現145宗初步陽性檢測個案【不斷更新】

▲ 多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

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政府昨日（3月1日）限制東涌逸東（二）邨傑逸樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，共有約1080人接受了檢測，當中共發現145宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組