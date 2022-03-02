【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】

▲ 多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗，消息指今日（2日）新增逾5萬宗感染個案。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，多幢大廈繼續發現陽性個案。

【18:00】

觀塘安泰邨和泰樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告，受檢人士於今日晚上十一時前接受檢測，目標是在明日約中午十二時完成此行動。

【17:06】

九龍城德朗邨德瑞樓共檢查了約380名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測

【17:05】

九龍城德朗邨德瓏樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。受檢人士於今日晚上十時前接受檢測，目標是在明日下午約一時完成此行動。

【15:29】

天水圍天恒邨恒健樓共檢查了約240名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。

【15:35】

沙田駿洋邨駿逸樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午3時30分起限制在沙田指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測，受檢人士於今日晚上8時30分前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:27】

沙田博康邨博文樓今日下午約1時完成強制檢測行動，政府共檢查了約320名受檢人士的檢測報告，發現有29人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時30分完成。

【15:02】

觀塘安泰邨盛泰樓共檢查了約320名受檢人士的檢測報告，發現有25人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。政府亦提醒沒有應門的83戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【14:45】

青衣青康路2-2B號青俊苑俊軒閣今日上午約11時完成強制檢測行動。政府共檢查了超過70名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向其發出強制檢測令。相關執法行動於下午約1時完成。

【14:30】

青衣美景花園第11座排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告，受檢人士於今日晚上九時前接受檢測。

【14:30】

天水圍天恒邨恒健樓約1900名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現230宗初步陽性檢測個案和16宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。亦在「受限區域」內派員到訪639戶，當中27戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14:12】

九龍城德朗邨德瑞樓約1880人接受了檢測，當中共發現228宗初步陽性檢測個案和10宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。亦在「受限區域」內派員到訪約980戶，當中87戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14:00】

消息：今日新增逾5萬宗感染個案

【13:16】

觀塘安泰邨盛泰樓約1 820名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現180宗初步陽性檢測個案和12宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。亦在「受限區域」內派員到訪約780戶，當中83戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:01】

沙田博康邨博文樓約1740名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現211宗陽性檢測個案和17宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。亦在「受限區域」內派員到訪746戶，當中30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:00】

元朗天耀（一）邨耀盛樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告，受檢人士於今日下午八時前接受檢測。

【12:45】

青衣青康路2-2B號青俊苑俊軒閣上午約十一時完成強制檢測行動，其間約520名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現64宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約230戶，當中14戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:22】

政府昨日（3月1日）限制東涌逸東（二）邨傑逸樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，共有約1080人接受了檢測，當中共發現145宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組