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【著數優惠】新地3商場推抗疫著數優惠 晚市外賣自取會員積分當錢使

休閒消費 15:38 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Mikiki推出「彈性時間」美食優惠，方便以彈性時間堂食或外賣，更多機會享受優惠。(圖片由商場提供)

全城齊心抗疫，新鴻基地產旗下商場Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊亦在3月推出5大優惠，涵蓋餐飲、外賣及零售各方面，讓市民全時段享受優惠，同心抗疫。優惠包括晚市外賣自取可獲高達$30 POINT DOLLAR當錢使，方便晚市在家亦可歎盡各地美食；優惠更照顧到「衣．食．住．行」的需要，全日指定零售消費滿$300即送$50贈券回贈；加上彈性時間美食優惠低至半價、購物獎賞高達$3,300以及免費泊車等多重優惠。
 
「彈性時間」美食優惠

「彈性時間」美食優惠，方便以彈性時間堂食或外賣，更多機會享受優惠。The Point會員於午市（中午12時至4時）或晚市（下午6時至10時）時段惠顧場內指定餐飲商戶滿指定金額可享高達33%回贈。而在MIKIKI毗鄰啟德及新蒲崗一帶上班或居住的特選地區會員更可享高達$150購物贈券回贈，回贈率高達50%，相當於半價。

外賣優惠

晚市禁堂食措拖延續，3大商場推出多項外賣優惠。The Point 會員透過「POINT DOLLAR外賣賞」，下午6時後惠顧外賣自取滿指定金額，即可額外賺取$30 POINT DOLLAR，積分當錢使。Mikiki更加送獨家優惠碼，讓會員透過The Point手機應用程式訂購外賣自取，省卻排隊煩惱之餘，更可全單立減最高$100，相當於67折優惠。

全日買‧全日賞

3大新地商場推出全日消費優惠，除了餐飲外，服飾、個人護理各方面都可享消費回贈，買得更抵。「全日買‧全日賞」推廣期長至4月30日，The Point會員於指定零售商戶消費滿$300，即可獲贈$50商場購物贈券，相當於83折。另有The Point會員於3大商場內即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈高達HK$3,300商場購物贈券，兼同時賺取積分。

The Point會員每日下午6時至10時，於Mikiki即日以電子貨幣單一消費滿$100，即可享3小時免費泊車優惠，兼額外獲得1小時免費泊車券（供下次使用）。(圖片由商場提供)

晚市免費泊車優惠

Mikiki推出全新「晚市免費泊車優惠」，The Point會員每日下午6時至10時，即日以電子貨幣單一消費滿$100，即可享3小時免費泊車優惠，兼額外獲得1小時免費泊車券（供下次使用）。

記者︰劉妙賢

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