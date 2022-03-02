【提前暑假】在家享受動手玩科學 裘槎科學周2022接受報名【內附連結】

▲ 「一級震動」將向大家拆解如何建造超強防震建築。（機構提供）

由裘槎基金會、教育局及香港科學館聯合主辦的裘槎科學周今年以網上形式載譽歸來，匯集來自世界各地充滿熱情的科學團隊，裘槎科學周將於2022年3月23日至4月22日為小朋友提供各種具啟發性的活動，讓各位小小科學家在家中盡情享受動手玩科學的無窮樂趣。

裘槎科學周今年的重點活動涵蓋四大主題，包括：在家動手玩科學、有趣食品化學、奇妙魔法科學，以及野生動物世界，以科學表演直播、實驗示範、戶外探索及講座等各種形式於網上舉行，當中所需的實驗物料更是在家中隨手可得，方便大眾在家中輕鬆參與。

在家動手玩科學

來自英國的科學團隊The Royal Institution將帶來一系列引人入勝的活動，觀眾可跟隨科學家的步驟一步一步動手做實驗，在「鬼魅泡影」中探索二氧化碳奇異又帶點詭怪的反應；或透過「一級震動」學習如何建造超強防震建築。各國科學團隊精心設計出各種適合在廚房內進行的趣味表演及活動，方便小朋友在家中也能輕鬆探索科學背後的秘密。

▲ 「鬼魅泡影」將探索二氧化碳奇異又帶點詭怪的反應。（機構提供）

有趣食品化學

小小科學家亦可加入澳洲Fizzics Education的科學團隊，進行「化學大搞作」，觀察混合不同分子後所產生的化學反應；又或者參加「甜蜜蜜科學」，與英國食物科學媒體公司The Gastronaut 創辦人Stefan Gates一同進行圍繞食品化學及生物學的有趣實驗。

▲ 世界知名魔術師及科學教育家Jason Latimer將於「一問激起千層浪」展現如何將物件變得隱形！（機構提供）

奇妙魔法科學

想知道科學可以如何與彷彿不科學的魔術合二為一？來自美國的世界知名魔術師及科學教育家Jason Latimer，將在小型科學表演「一問激起千層浪」中，展示如何將物件變得隱形及為流水塑形。Jason曾獲世界魔術冠軍大賽全場總冠軍，其後創立Impossible Science學術平台，寓魔術和科學於教育。此外，美國科學傳意專家及魔術師Eddie Goldstein 將與香港舞台表演者Ana Yau一同主持「神奇數學學堂」，揭開有趣魔術背後的數學秘密。

▲ 專業魔術師Eddie Goldstein 及香港舞台表演者Ana Yau將於「神奇數學學堂」揭開藏在魔術背後的秘密。（機構提供）

野生動物世界

疫情帶來前所未有的挑戰，國際旅遊至今仍受限制，有見及此，英國團隊Anturus邀請觀眾一同走訪各地，探究動物生態系統。各位未來科學家可參與「叢林世界」，深入認識一些有趣獨特的叢林動物，亦可透過「冬日世界」了解動物如何於嚴寒的生境生存。

裘槎科學周亦提供學校活動，歡迎中小學教師報名參加，所有活動費用全免。活動由即日起接受報名，如欲了解更多活動詳情及報名，請瀏覽裘槎科學周活動網頁

記者：王嵐