【明星豪宅】為愛女於大花園搭帳篷建小天地　郭可盈住半億獨立屋享富泰生活

▲ 郭可盈為愛女打造玩樂小天地。

郭可盈與林文龍的愛女林天若（Tania）已12歲，郭可盈夫婦對這位小千金十分寵愛，除早前於西貢獨立屋為愛女舉辦生日派對外，近日疫情嚴峻被迫要宅在家，郭可盈這位廿四孝媽咪不會悶親愛女，於家裡的天台大花園搭起帳篷，讓女兒Tania跟貴婦狗耍樂，疫情下跟家人過著chill爆又富泰的生活。

日前郭可盈的女兒Tania於IG分享跟愛犬Toki耍樂的照片，從照片中看到Tania於戶外大花園搭起兩個色彩繽紛的帳幕，她更探頭出來跟小狗玩耍，Tania更留言道：「summer camp fun 」，足不出戶也可享有自己的「小天地」，難怪有朋友留言說羨慕Tania的家裡擁有大花園。

其後Tania更帶同愛犬往家裡附近的白沙灣遊艇會看海，吹下海風又夠晒寧靜。

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住四層高獨立屋

郭可盈一家三口居於西貢的匡湖居四層獨立屋，可盈跟愛女不時於IG「打卡」，令其豪宅的裝潢曝光。

去年聖誕節前夕郭可盈分享佈置客廳的照片，只見聖誕樹比她高出一大截，目測至少有兩米高，佈置時可盈需要搬出長梯才能掛上樹頂星星，足見其大宅有超高樓底，相當寬倘。

至於室內裝飾亦非常奢華，除有水晶吊燈外，客廳一邊有雲石牆，另一邊為鏡牆，具空間感之外又有氣派。

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享私人花園

此外，大宅有天台花園，從之前郭可盈上載的照片所見，女兒與友人和林文龍在充氣水池裡玩水，望著白沙灣的海景，十分舒適愜意。

於2002年郭可盈購入西貢匡湖居四層獨立屋，至今已升值超過4500萬元。

之前，郭可盈一家三口於九龍市區居住，從生活照所見，家裡可眺望維港景色，直到去年郭可盈一家才搬入西貢獨立屋。

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【明星豪宅】佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光 郭可盈手持至少價值兩億物業

手持2億元物業

家境富裕的郭可盈在四姐弟中排行第二，父親郭達昌擁有五間公司，旗下生意包括塑膠廠及玩具廠等，郭父於2011年病逝，有傳郭父臨終前曾要求郭可盈回家接管塑膠生意。

出身富裕的郭可盈除在2005年一口氣狂掃奧運站「一號．銀海」4個1,200多呎海景單位之外，她亦早在2002年以2千幾萬買入西貢匡湖居四層獨立屋，匡湖居是區內知名豪宅，環境寧靜，又能近距離接觸大自然，鄰近白沙灣遊艇會，景色怡人。

目前該獨立屋已升值至4500萬以上，加上「一號．銀海」4個單位，估計郭可盈手握至少近總值2億元物業。早前Tania生日，郭可盈同林文龍就邀請了囡囡的同學到獨立屋參加生日派對，非常盡興！