【心理健康】無國界醫生推心理健康故事書　疫下助親子認識兒童焦慮【內附連結】

▲ 小朋友打針年齡降至3歲，近日家長帶孩子女接種疫苗。（資料圖片）

疫情嚴峻，近日更出現兒童死亡個案，家長憂慮升級，情緒反饋及加倍的防疫準備，少不免也影響着孩子。有家長表示孩子在言談間既擔心與家人、朋友分離，也害怕感染病毒甚至死亡……

孩子的焦慮情緒不容忽視，無國界醫生推出的兒童心理健康故事書系列，或許正好為家長們解困。

無國界醫生（香港）總幹事童靜漪指出，過去兩年的疫情，除了成人面對說得出和說不出的焦慮和壓力，小朋友其實亦面對類似的不安。為協助家長與孩子應對焦慮狀況，早前推出一套3冊的兒童心理健康故事書《阿諾成長日記》，藉6歲男孩阿諾在不同成長階段面對的情況，解構孩子情緒轉變，令家長對兒童心理健康有更多認識，陪伴小朋友面對各種挑戰。

焦慮是常見的心理健康狀況之一，小朋友在各個成長階段經歷擔憂和壓力時，亦有機會出現焦慮。故事書由臨床心理學家協助撰寫，分別探討3種常見的兒童焦慮。

當中《第一天上學》描述阿諾升讀小一時，擔心被同學負面看待或拒絕，而出現社交焦慮症狀；《我不想做哥哥！》講述阿諾面對妹妹即將出生，因身份轉變出現適應焦慮症狀；《我生病了！》則是阿諾看到有關疾病的新聞後，極度擔憂染病和死亡而出現健康焦慮症狀。

她續稱，家長作為密切的照顧者，能否讀懂孩子的情緒和行為表現，分辨出現焦慮徵狀的背後原因，並給予適當輔導非常重要。因此每冊故事書均向父母闡述每種兒童焦慮的症狀和應對技巧；更可透過遊戲和活動，引導親子一起梳理焦慮情緒；電子版故事書現時可在網頁免費下戴。

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孩子最擔心甚麼

據無國界醫生臨床心理學家劉祉君表示，焦慮狀況在人生各階段均有機會出現，照顧者的適當輔導，將有助孩子從小建立韌性去面對這些情緒。

心理健康問題相對身體不適，較不易被察覺，處理時的挑戰可能更大，但心理健康同樣是健康的一部分，愈早協助小朋友面對焦慮問題，康復機會愈大。

她續稱，小朋友與成人一樣會經歷各種擔憂和壓力，自新冠疫情爆發後，兒童在生活和社交「新常態」下面對更多挑戰，更容易出現不同情緒和行為表現，但他們卻未必懂得用語言表達，而是把情緒表現在行為上，家長應最能辨認孩子的情緒問題，了解他們的焦慮是以甚麼形式表達？是不斷問問題，要求抱抱？還是大哭大鬧發脾氣？焦慮可能影響他們的日常玩耍、社交和學習。因此，疫情期間家長不妨給子女多一點時間調整心理，而不是一味只關注學業成績。

▲ 無國界醫生臨床心理學家劉祉君指，照顧者適當的輔導，有助孩子從小建立韌性去面對負面情緒。（受訪者提供）

轉換角度看問題

有時孩子所憂慮的未必會成為現實。家長宜仔細傾聽，理解孩子究竟最擔心焦慮的是甚麼？所擔心的是否真的有可能發生？發生了又會怎樣？不妨嘗試轉換角度看問題，幫助他們看到不會引起焦慮的結果。

家長亦可鼓勵小朋友透過藝術創作，如繪畫、手工、拍攝影片等，表達對新冠病毒的恐懼，並告訴他們焦慮情緒是很正常的，只要認清焦慮來源便可，家長要了解孩子處於怎樣的焦慮狀態，才能提供幫助。

即使父母同樣對疫情感到焦慮，仍可以為孩子樹立冷靜沉着應對的榜樣，這可讓孩子理解及安心，明白即使問題嚴重，但仍然沒有失控。

家長也要認真聆聽，並營造對話空間。讓孩子知道有任何疑問，也可以隨時找爸媽談話。專注的傾聽，能讓孩子知道他們的想法和感受是可被理解的；當孩子不願把感受說出來，家長也不用強迫，可建議他把焦慮的情緒寫下來。

面對媒體每日的報道，家長也要留意孩子接觸到的新聞和社交媒體的內容，是否令他們不安。家長不妨由簡單的個人生入手，告訴他們先照顧好自己便可以了，也可以告訴孩子爸媽對他們有信心，當孩子相信自己有能力應對困難，焦慮將大大減輕。

▲ 網課隔離的日子，也打斷學童相處玩耍，培養社交技巧及同理心的機會。（資料圖片）

實際上，在面對困難時期，每個人都面對壓力，親子大可一同參與一些滋養身心活動、分散注意力等加以調節。童靜漪補充，無國界醫生一直為弱勢社群和本地組織提供壓力和焦慮管理工作坊，並為外籍家庭傭工提供心理社交訓練。因應疫情帶來的不穩定性，亦設立「你點呀？」心理健康網站，為大眾提供應對壓力和焦慮的小錦囊和資訊。「我們的心理健康項目將繼續透過不同渠道，提高公眾對心理健康的意識。」

記者︰李越樺