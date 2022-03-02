【家族榮耀】梁靖琪覓真愛成幸福人妻　Toby住千呎豪宅專心養胎

TVB劇《家族榮耀》的馬家二房女兒馬昭慈（Chelsea）由梁靖琪（Toby），戲中的梁靖琪首次飾演律師角色，並與胡卓希有感情線。

戲內的豪宅令觀眾看得羨慕，而現實中的梁靖琪亦居住於千呎豪宅，裝修亦同樣奢華。

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《家族榮耀》首演律師

Toby早前接受TOPick專訪時稱演律師是頗大挑戰：「真的要讚賞演慣律師的歐陽震華，因為有很多專業用詞要記，又不可以說漏，名稱又難讀，加上生完小孩後記性較差。起初開工都很緊張，幸好在14天的隔離日子裡，除湊仔外，花這些時間來背熟劇本。」

Toby在戲中是一位富二代兼律師，而現實中的她現時正懷著第二胎，在家專心養胎、照顧家庭的她也不時分享溫馨生活照，也令其黑白冷艷風千呎豪宅曝光！

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▲ （取自Instagram）

巨型客廳

Toby19年跟圈外男友施雋賢（Jonathan）結婚，同年誕下兒子施睿文（Roman），去年10月宣布再度有喜。一家三口現居住市值逾千萬的跑馬地豪宅，也有足夠空間讓孩子活動。

家居以白、黑、淡灰色作爲主色，而客廳相當闊落且樓底高！Toby日前在Instagram上載短片，片中所見由大門至客廳位置舖置一條由一包又一包尿片組成的「障礙」，讓兒子Roman玩樂，也足見客廳相當闊落。

Toby也曾於去年聖誕節在客廳放了一高及人身的聖誕樹，可見聖誕樹跟天花仍有一段距離。

另外，客廳放有白色L型大梳化，配上白、黑、淡灰色的咕𠱸，Toby也曾在梳化位置前為兒子剪髮。 而梳化旁又有一個由圍欄組成的兒童玩樂區。

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家庭泳池＋大飯廳

Toby跟丈夫及兒子在偌大天台放下家庭泳池，一家三口一同嬉水，十分溫馨。除此之外，Toby一家更有一個可容納十人以上嘅飯廳，開家庭聚也毫無難度！ Toby曾在家替爸爸梁家樹慶祝父親節，於闊落大飯廳享受家庭樂！

Toby也曾於Insatgram透露自己最喜歡的顏色是黑、白、銀，也有應用於家居設計當中。

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將成一家四口

Toby在今年1月於Insatgram以英文發帖，表示她第二次懷孕肯定沒有第一次懷孕那麼容易，尤其是首三個月，她食不下嚥，而且經常生病和感到疲倦。Toby指自己和丈夫都不想讓兒子看到她孕吐，但這是無可避免的。

她分享了兒子看到媽媽嘔吐後的反應：「Roman聽到我在廁所，他會越過爸爸，跑過來安慰我，撫摸我的背，然後給我一個擁抱。」Toby直言「這總是我需要的」，她讚賞Roman是一個有愛心的兒子和哥哥。

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