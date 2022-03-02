【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀

▲ 祝文君不敵癌魔離世，終年55歲。

TVB娛樂新聞台Facebook報道，藝人祝文君因肺癌在寓所離世，終年55歲。消息指祝文君在睡夢中離世，家人一直陪在側，又囑咐好友轉告噩耗。而其離世消息已從其好友麥德羅證實。據醫管局資料顯示，2019年癌症死亡個案有1,4871宗，而「頭號殺手」就是肺癌有4033宗，上升趨勢達4.7%，不容輕視。

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祝文君離世消息在昨晚傳出後，外界紛紛致以哀悼。祝文君80年代初加入邵氐藝員訓練班，並在89年參加《歡樂今宵》歌唱比賽獲獎，再報考第3期TVB藝員進修班正式入行。她曾為多個節目擔任主持，亦演出過不少劇集，在圈中不乏好友。

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肺癌是本港頭號癌症殺手，由於初期病徵不明顯，患者多到晚期才確診，因此死亡率偏高。據據統計顯示，10個死於肺癌的病者中，9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。

惟近年不吸煙的肺癌患者亦有上升趨勢，養和醫院綜合腫瘤科中心副主任、臨床腫瘤科專科醫生蔡清淟曾受訪表示，男性患者過去10年減少2.3%，但女性患肺癌發病率卻微升0.1%，同時非煙民肺癌患者亦見上升：

以往9成肺癌都是吸煙所致，近10多、20年不吸煙患肺癌比例增加至10%至20%，尤其不吸煙的女性患者增多，亦令女性發病率上升。

蔡清淟解釋，非煙民所患的屬「非小細胞肺癌」，當中又以「腺癌」為大多數，長期吸入二手煙、或曾患肺結核病的康復者，有較高機會患肺癌；另外吸入花崗岩放射物質氡氣、基因遺傳等亦屬罹患肺癌高危因素。至於空氣污染，他表示雖未有清楚致癌關係，但長期吸入污染物，令氣管、肺部反覆發炎，細胞亦較易有癌變情況，絕對有機會演變成肺癌。

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衞生防護中心指，早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

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責任編輯：羅嘉欣