【恩愛夫妻】張頴康麥雅緻一家五口郊遊散心　疫情嚴峻籲爸媽向孩子坦承擔憂

▲ 張頴康麥雅緻近日到附近郊遊散心，並呼籲家長們應向小朋友坦承自己的憂慮，一起面對疫情。

第五波疫情確診個案屢創新高，當中有大批小朋友染疫，令家長們惶恐不安，與小朋友困獸鬥引起不少家庭問題。育有3子女的張頴康麥雅緻對疫情也感到擔憂，但他們選擇向小朋友坦白情況，並帶同他們到附近郊遊散心，掃走悶氣。

家住新界的張頴康麥雅緻日前在社交平台分享照片，他們一家五口短暫外出到附近郊遊，親親大自然與小動物，以吸收維他命D，他們戴好口罩做好防疫措施，亦與其他人保持社交距離。

▲ 張頴康麥雅緻帶3子女到附近郊遊吸收維他命D。（facebook圖片）

他們在帖文稱，有見疫情數字不斷上升，明白家長們都好擔心，但小朋友會感受到父母的負面情緒，從而令小朋友感到不安同焦慮。他們建議家長不妨向孩子坦承擔憂，可能會有意想不到的驚喜。

不妨坦白同小朋友講出自己嘅擔憂，大家分享一下舒緩情緒的方法……尊重佢哋嘅諗法，你會發現，小朋友其實好有辦法㗎！

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不少網民留言叫他們保重身體，又認同間中需要外出吸收維他命D，「曬太陽殺菌又健康」、「要做好防疫措施，大家都要保重身體」、「正能量可以帶出歡樂，出入小心」等。

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麥雅緻兒童與家庭教育碩士畢業

張頴康與麥雅緻於2012年結婚，育有7歲半大女張雅喬（小豆）、4歲二仔張迅橋（小花生）和4個多月大的細仔Maka（小蛋黃），一家五口生活幸福。

麥雅緻修讀過兒童教育相關課程，入行前，她在美國三藩市大學（University of San Francisco）修畢教育碩士課程，及後擔任幼稚園老師4年，2005年回流參選港姐後入行。

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一向好學的她於2019年重返校園進修，在香港教育大學兼讀2年制的「兒童與家庭教育」碩士課程，至去年畢業。麥雅緻曾接受TOPick訪問時感嘆，去年陀著第3胎時正值學期尾，既忙做功課又要照顧子女非常辛苦，「終於捱到穿畢業袍，一直都好期待。」

她解釋選修「兒童與家庭教育」碩士課程的原因，是自為人母後，發覺自己過去所學到的知識未能應用在子女身上，認為教別人與教自己的子女是兩回事，才決定重返校園進修，同時藉此做好身教，鼓勵子女對學習產生興趣。

我見女兒升小學，就計劃一齊讀書，為她樹立一個好榜樣。加上我對這方面有興趣，我想了解兒童與家庭教育的關連性與重要性。

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責任編輯︰林綺玲