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【明星豪宅】郭少芸北上吸金杭州置安樂窩　單身貴族享受無拘束生活

娛樂 15:47 2022/03/02

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郭少芸北上吸金杭州置安樂窩，直播一周年群星拍片祝賀。

近年大批港星北上發展，更配合內地娛樂圈的風氣，開展網上直播帶貨的生意。現年53歲的郭少芸更憑於內地的可觀收入，於杭州置業，日前更是她的直播一周年大日子，人緣不錯的她更獲群星拍片支持，其中好友曾志偉更祝福她：「快啲嫁出去！」

郭少芸去年參演了TVB台慶劇《星空下的仁醫》，但其實她於2018年已經宣布離巢大台，並把工作重心轉移內地，除了出席商演活動，「直播帶貨」應該更是她的收入主要來源，去年年初直接移居內地的她，頻頻置業，除了順德又於杭州購入大單位。

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努力練普通話

靠著直播帶貨賺錢的她未有「忘本」，日前是郭少芸做直播的一周年，參選香港小姐而入行至今已30年，但她憶起去年在首次直播的前一晚，見盡風浪的她竟然緊張到睡不好。

她在一周年影片中提到：「擔心自己能不能做好這件事情，這一年的努力和你們的陪伴，給了我堅持的動力，這一年每天熟悉的產品到凌晨，瘋狂去學普通話，厚厚的大字報和產品的介紹，都快給我翻爛了，因為每踏實的走每一步，那些不安和焦慮我都會少一點。」

郭少芸又表示自做接觸了直播後，沒想到原來會有比拍戲更辛苦的工作，因為除了要準備直播內容，每天打開手機都收到數以百計的私訊和群組訊息：「我一想到現在我的粉絲可以用更少的錢買東西，我就覺得一切值得。賺錢固然重要，但到我這年紀，賺錢也不是唯一，跳出自己我舒適圈，是需要很大的勇氣。」

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好友齊祝賀

圈中廣結人緣的郭少芸獲好友們拍片祝賀她直播一周年，包括佘詩曼、歐陽震華、黎耀祥、苑瓊丹、黃一山等，而曾志偉更直接「催婚」：「恭喜妳永遠都咁多粉絲，個個都喜歡你，快啲嫁出去，然後直播間人數越來越多！」

經常在家開直播的郭少芸，在去年曾經拍片介紹這個位於杭州的家。這個寬闊的公寓單位除了有闊落客廳和開揚的露台，還有整齊的廚房和儲物室等，家居採用簡約低調的風格，非常舒適。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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