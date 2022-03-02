【烏克蘭戰爭】出征前被告知會在烏克蘭受歡迎　俄兵陣亡前最後對話：媽我很害怕

▲ 年輕俄羅斯士兵與媽媽的最後對話曝光。

「所有的母親都憎恨戰爭」，俄烏戰爭期間，雙方有年輕士兵傷亡，令媽媽們心碎。早前一名陣亡俄軍與母親短訊對話的記錄被公開。對話中，士兵的媽媽對兒子入侵烏克蘭的行動全然不知，而兒子更是對自己的行為悔恨不已，「我很害怕」；「我們在轟炸所有城市和平民」；「我們被告知烏克蘭人會歡迎我們，但他們罵我們法西斯」。

烏克蘭戰爭狀況慘烈，受害的除了平民，還有不明真相的士兵，包括參與入侵行動的年輕俄軍。烏克蘭駐聯合國大使斯提亞（Sergiy Kyslytsya）早前在聯合國緊急大會上，公開一條俄羅斯士兵臨終前的短訊記錄。

該記錄顯示俄兵與媽媽的文字對話：

媽媽：為何你這麼久才回覆？你是否真的在訓練？

兒子：媽，我不再克里米亞了，我不是在訓練。

媽媽：那你在哪裡？爸在問我能不能寄包裹給你？

兒子：甚麼包裹？你能寄給我嗎？

媽媽：你在說甚麼？發生甚麼事？

兒子：媽，我在烏克蘭，這裡在發生一場真正的戰爭。

我好害怕，我們在轟炸所有的烏克蘭城市，甚至還瞄準平民。我們被告知烏克蘭人會歡迎我們，但他們躺在我們的裝甲車輪下，不讓我們前進，他們還罵我們是法西斯。媽，這太令人難受了。

斯提亞表示，二人對話後不久，該名俄羅斯士兵兼兒子，就在戰鬥中陣亡。他批評俄軍入侵烏克蘭，有如二戰納粹德國的侵略行徑。

最新影片推介：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

事件獲網民在社交平台大量轉載。雖有人質疑對話的真實性，但也有很多網民從網上流出的大量俄軍俘虜片段，以及最新戰況推斷，目前俄軍士氣低落，且確實有許多士兵在未被告知真相的情況下，被派往烏克蘭，很多被迫參戰的年輕人，對於要傷害其他生命，亦不情願。更多人則感嘆，戰爭從來沒有贏家；並同情所有被戰火奪去兒女的母親。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：莊恭南